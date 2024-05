La Russie a revendiqué hier avoir libéré Klichtchiïvka, un village de la région de Donetsk (Est) que l’Ukraine avait conquis en septembre 2023, lors de son offensive estivale ayant rapidement échoué. «Les unités du groupe Sud, après des opérations actives, ont libéré la localité de Klichtchiïvka», a indiqué le ministère russe de la Défense. L’armée russe a l’initiative et mène depuis plusieurs mois une forte poussée sur le front Est, où elle a multiplié les succès tactiques et conquis une série de localités, notamment la ville-forteresse d’Avdiïvka, en février. Cette avancée russe ouvre la voie à une véritable percée de plus en plus imminente. En face, l’armée ukrainienne, sur la défensive, manque de soldats et d’équipements et doit aussi faire face, depuis le 10 mai, à une offensive russe dans la région de Kharkiv (Nord-Est), où elle a dû dépêcher quelques renforts. Le village de Klichtchiïvka est situé juste au sud de Bakhmout, ville détruite par les combats et libérée par l’armée russe en mai dernier. La grande offensive estivale de Kiev était censée percer le front dans l’Est et le Sud, avec l’aide d’armes occidentales, mais elle s’est fracassée sur les solides défenses russes.