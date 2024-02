La situation politique se corse au Sénégal après la décision du président Macky Sall de reporter les élections présidentielles à trois semaines du scrutin. Cette décision a eu des retombées et des conséquences catastrophiques sur le processus politique du pays. La contestation ne cesse de s’accroître et de connaître l’adhésion de la majorité des forces politiques et de la société civile sénégalaise après ce qu’ils appellent et qualifient comme « un coup de force constitutionnelle ». Les dernières manifestations qui ont été réprimées dans le sang les forces de sécurité sénégalais ont enregistré la mort de deux citoyens. L’opposition sénégalaise accuse les forces de sécurité d’avoir tué des manifestants qui sont sortis exprimer leur rejet du report des élections présidentielles. Selon des médias locaux, enquête a été « ouverte après la mort vendredi d’un étudiant en géographie à Saint-Louis (nord) dans des circonstances encore non élucidées, et un vendeur ambulant a succombé à ses blessures samedi à Dakar, victime selon ses proches d’un tir de gendarme la veille », indique des sources proches de l’incident. La dernière manifestation a été lancée par des groupes se reconnaissant dans la dynamique de la société civile qui s’intitule « Protégeons notre élection ». Khalifa Sall, l’un des principaux candidats à la présidentielle, avait déclaré dans la capitale du pays que « Nous prenons à témoin la communauté régionale et internationale, face aux dérives de ce pouvoir finissant du président Macky Sall », a-t-il lancé. Il faut rappeler que es manifestations dénonçant le report des élections présidentielles au Sénégal ont été organisées aussi à Paris et Berlin et le slogan le plus présent durant ces manifestations c’est bien « le président Macky Sall est un dictateur ».La coalition « antisystème » a réagi par rapport à la répression du gouvernement contre les manifestants en soulignant qu’elle dénonce « la brutalité des forces de sécurité qui ont exercé des violences inouïes », a-t-elle déclaré. La même coalition a salué « les efforts pour faire barrage au coup d’Etat constitutionnel» du président Sall et maintenir la présidentielle le 25 février », a-t-elle précisé. Le décès de l’étudiant Alpha Yoro Tounkara, 22 ans, a provoqué une réaction de dénonciation et d’émotion des plus vives au sein de la classe politique sénégalaise et de sa société civile. Le procureur de la République à ouvert une enquête pour faire la lumière sur le décès du jeune étudiant, alors que le ministre de l’intérieur a déclaré que « les forces de défense et de sécurité ne sont pas intervenues dans le campus universitaire où le décès est survenu ».

Pour rappel, les observateurs politiques régionaux et internationaux avaient exprimé leur inquiétude dès l’annonce du président sénégalais le report des élections présidentielles.

Les mêmes observateurs avaient déclaré que « cette crise politique risque de mettre en danger l’une des démocraties les plus stables d’Afrique alors que la région a connu une vague de coups d’État. La consternation a gagné la majorité des sénégalais qui ont vécu au rythme d’un processus politique relativement stable durant plusieurs décennies. C’est pourquoi les observateurs politiques sénégalais craignent le pire face à ce statu quo fait de remise en cause de processus électoral. Les sénégalais à travers leur opposition ont décidé de maintenir la pression politique à via des manifestations pacifiques exigeant le retour a la vie politique constitutionnelle en abolissant la décision de report des élections présidentielles. Personne n’est capable de pronostiquer sur la situation au Sénégal, la situation politique est ouverte sur tous les scénarios possibles.