Un collectif de groupes de la société civile a appelé jeudi les Sénégalais à se «mobiliser massivement» contre le report de la présidentielle, évoquant une série d’actions à venir comme une manifestation et une grève sur fond de grave crise politique.

«Nous invitons tous les citoyens concernés par la préservation des acquis démocratiques à se mobiliser massivement partout dans le pays et dans la diaspora pour empêcher cette confiscation du pouvoir», dit dans une déclaration la nouvelle plate-forme Aar Sunu Election («protégeons notre élection»), qui revendique une quarantaine de syndicats et de groupes citoyens et religieux.