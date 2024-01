Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne étaient hier en conclave pour rechercher les moyens d'imposer un cessez-le-feu à Ghaza où le martyre de la population palestinienne a déclenché une condamnation, unanime partout dans le monde. Une marche est d'ailleurs partie de France en direction de Bruxelles pour exiger à la fois la condamnation de la barbarie sioniste et un arrêt des exactions. Conscients de la colère qui anime les peuples de l'UE, les chefs de la diplomatie et, à leur tête, Josep Borrell ont affirmé qu' «Israël doit accepter une solution à deux Etats pour mettre fin à la guerre et garantir sa sécurité» et ce avant une rencontre séparée de leurs homologues palestinien et sioniste. «Ce que nous voulons est bâtir une solution à deux Etats. Parlons-en», a ainsi soutenu le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell devant les médias à Bruxelles, comme en écho aux déclarations intempestives du Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu qui clame, face à l'allié américain, son opposition à une «souveraineté palestinienne».

«Quelles sont les autres solutions auxquelles ils pensent?», s'est demandé Borrell.«Faire partir tous les Palestiniens? Les tuer?», a-t-il noté. Les dirigeants sionistes «sont en train de semer les graines de la haine pour des générations à venir», a-t-il alors averti tout en soulignant qu'il ne saurait y avoir de «paix seulement par la guerre». L'acharnement sauvage de l'entité sioniste à poursuivre un génocide flagrant dans toute la bande de Ghaza a suscité une large condamnation internationale, y compris auprès de l'Assemblée générale de l'ONU mais le gouvernement Netanyahu et l'armée sioniste poursuivent une fuite en avant désespérée tant les crimes de guerre et crimes contre l'humanité depuis plus de trois mois n'ont abouti à la concrétisation d'aucun des objectifs bruyamment proclamés.

Josep Borrell a soumis, dit-il, aux MAE des 27 «une approche globale» pour parvenir à une paix durable, tout en sachant que l'UE ne dispose que de peu de moyens de pression pour influer sur Israël. Toujours est-il que l'UE compte oeuvrer dès à présent pour réunir les conditions d'une paix durable dans la région, fondée sur la solution à deux Etats. Elle plaide pour «une conférence de paix préparatoire» entre l'UE et des pays arabes, avec la participation des Etats-Unis. Mais les divisions en son sein n'ont pas permis, à ce jour, une prise de position claire et ferme, l'Allemagne s'opposant ouvertement au «cessez-le-feu» sous prétexte du «droit sioniste à se défendre» même s'il y a «trop de victimes civiles» et que le génocide se poursuit continuellement. Aussi, ce ballet complexe risque fort de buter sur l'arrogance d'un sionisme fascisant qui «défie toute la communauté internationale» et piétine ouvertement le droit et les résolutions de l'ONU.