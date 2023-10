Moscou a affirmé hier que la création d’un Etat palestinien était la solution «la plus crédible» à la guerre entre Israël et le Hamas, prévenant d’un risque «élevé» d’une entrée dans le conflit de «forces tierces». Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a promis que la Russie et la Ligue arabe travailleraient à «arrêter l’effusion de sang» avec les pays qui veulent «une paix durable au Moyen-Orient», à l’occasion de la visite à Moscou du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit.»Nous ne pouvons pas être d’accord avec ceux qui disent que la sécurité ne peut être assurée que par le combat contre le terrorisme», a-t-il déclaré. La «destruction des terroristes» est une stratégie qui a déjà été appliquée par Israël mais n’a jamais permis de régler le «problème de fond». Pour Sergueï Lavrov, «le problème palestinien ne peut plus attendre.»Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a de son côté prévenu que le risque de l’entrée de «forces tierces» dans le conflit était «élevé».