La Tanzanie et le Kenya ont convenu de lever les restrictions sur les voyages aériens entre les deux pays au cours des trois prochains jours, a déclaré lundi le ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine, January Makamba. M. Makamba a indiqué qu’il s’était entretenu avec Musalia Mudavadi, Premier secrétaire du cabinet kenyan et ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora, et qu’ils étaient parvenus à un accord mutuel sur la levée des restrictions existantes sur les voyages aériens entre les deux pays et à destination d’un pays tier