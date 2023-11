La Turquie a annoncé hier le rappel de son ambassadeur auprès de l'entité sioniste «pour consultations», en raison de la poursuite de l'agression de l'occupant contre la bande de Ghaza. L'ambassadeur Sakir Ozkan Torunlar a été rappelé compte tenu «de la tragédie humanitaire en cours à Ghaza causée par les attaques incessantes (de l'entité sioniste) contre des civils et le refus (d'accepter) un cessez-le-feu», a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères. Plutôt, le gouvernement du Honduras avait annoncé lui aussi le rappel de son ambassadeur auprès de l'entité sioniste, en signe de protestation contre la poursuite de son agression barbare contre les Palestiniens dans l'enclave palestinienne, sous double blocus. Idem pour le Bahreïn qui a annoncé jeudi le rappel de son ambassadeur auprès de l'entité sioniste pour le même motif, ou encore de la Jordanie. Et la semaine dernière, la Colombie et le Chili ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs, quelques heures seulement après que la Bolivie ait rompu ses relations avec l'entité sioniste. Selon le ministère palestinien de la Santé, le bilan provisoire de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée, depuis le 7 octobre dernier, est passé vendredi à au moins 9.299 martyrs et plus de 25.000 blessés.