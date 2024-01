Le Nigeria a été la cible de deux attaques violentes intercommunautaires. Les médias nigérians ont enregistré « Au moins 55 personnes ont été tuées dans deux nouvelles attaques mardi et mercredi dans l’Etat du Plateau, dans le centre-nord du Nigeria », Ont-ils affirmé. La région de l’Etat du Plateau avait subi un couvre-feu qui a été imposé dans « le district local de Mangu, des écoles, des lieux de culte et des maisons ont été incendiés et saccagés lors de ces deux attaques, ont déclaré des responsables communautaires », ont attesté les médias nigérians. Les médias ont rapporté que la situation est caractérisée par une violence intercommunautaire très dangereuse. Cette escalade est alimentée par des groupes terroristes armés visant à avoir une mainmise sur l’Etat du Plateau en recourant à la stratégie d’attiser les violences à caractère ethnique et intercommunautaire afin de maintenir le statu quo au Nigeria en général. Des accusations se multiplient entre des communautés au niveau de la région de l’Etat du Plateau.

La Mwaghavul Development Association dont les membres appartiennent à la communauté des Mwaghavul ont versé dans les accusations ciblant les éleveurs fulanis de la communauté musulmane d’avoir « attaqué le village de Kwahaslalek et tué une trentaine de personnes. Deux camps de déplacés ont été mis en place dans la ville de Mangu, pour environ 1.500 personnes, a souligné Nurudeen Husaini Magaji, président local de la Croix-Rouge nigériane. Selon les médias proches des événements de violences intercommunautaires dans l’Etat du Plateau, le gouverneur de la région a annoncé « le couvre-feu mardi après un nouvel affrontement déclenché selon les autorités par un différend entre un éleveur déplaçant son bétail et d’autres résidents utilisant la route. La deuxième attaque a eu lieu dans la ville de Mangu, également entre mardi et mercredi. Le Jama’atu Nasril Islam (JNI), une organisation communautaire musulmane, a déclaré que des lieux de culte et des écoles confessionnelles avaient été attaqués », ont précisé des sources sûres de l’Etat du Plateau.

Un responsable local du JNI, Jafaru Musa, a indiqué à ce propos que « Nous avons retrouvé 25 cadavres, nous attendons la protection des forces de sécurité pour les enterrer », et d’ajouter « Nous poursuivons nos recherches avec le soutien de la Croix-Rouge pour voir si nous pouvons encore retrouver des morts, car beaucoup de gens ont disparu. Tout est désormais calme, les militaires sont omniprésents », a rappelé Yusuf Abdullashi, un citoyen de la région de l’Etat du Plateau. Il faut signaer que L’Etat du Plateau « situé sur la ligne de démarcation entre le nord du Nigeria, majoritairement musulman, et le sud, majoritairement chrétien, est un foyer de violences intercommunautaires. Les tensions sont montées en flèche depuis que près de 200 personnes ont été tuées à Noël lors de raids sur des villages majoritairement chrétiens », rapporte un expert de la situation au Nigeria.

Un réseau constitué de chercheur s’intéressant à la violence chronique intercommunautaire qui frappe le Nigeria, a souligné que « L’insécurité est depuis longtemps une source principale de préoccupation pour les Nigérians, qui vivent avec le spectre d’une violence croissante de la part des groupes extrémistes, des bandits, des luttes intercommunautaires et autres menaces. Alors que la situation s’est détériorée, les résidents demandent un retour vers la paix, la sûreté et un secteur de la sécurité plus efficace. Les craintes des gens liées au crime et à l’insécurité continuent à augmenter : un nombre croissant dit que ce problème est le plus important que le gouvernement doit affronter », a précisé un réseau de recherche sur l’insécurité et la violence au Nigeria.

Des experts nigérians qui connaissent très bien la situation et son évolution depuis des décennies ont signalé que « Les affrontements dans les Etats du nord-ouest et du centre-nord du Nigeria sont nourris par les tensions communautaires liées à l’utilisation des terres entre les éleveurs nomades et les agriculteurs sédentaires. Mais ce type d’attaques a dégénéré en une criminalité plus large.

Des bandes lourdement armées, connuent localement sous le nom de bandits, attaquent les villages, pillant et kidnappant pour obtenir des rançons », ont-ils attesté.

L’enjeu sécuritaire est devenu le souci et la préoccupation majeure de l’Etat fédéral du Nigeria et des populations civiles.

Les solutions tardent à venir alors que les attaques ne cessent de s’accroître au fur et à mesure.