La proposition de l'Algérie pour une sortie de crise en Libye a trouvé place dans la déclaration de Brazzaville (Congo). Le document qui a sanctionné les travaux du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye a mis en avant les priorités définies par le président Tebboune dans son allocution lue en son nom par le Premier ministre, Nadir Larbaoui. Comme un écho aux préalables énumérés par le chef de l'État, la déclaration de Brazzaville a appelé toute les parties étrangères à cesser toute ingérence dans les affaires internes à la Libye.

Elle a mis, également, en relief le nécessaire retrait de tous les combattants étrangers et des mercenaires en Libye conformément aux décisions de l'UA et aux résolutions internationales. En plus de ces conditions, les participants à ce sommet ont plaidé pour un appui au processus de réconciliation nationale en Libye. L'objectif est de mobiliser tous les moyens nécessaires pour la réussite de la conférence inclusive entre Libyens.

Cette conférence est prévue au mois d'avril prochain à Syrte. Mais avant ce rendez-vous, la déclaration de Brazzaville a mis en garde contre les répercussions de la poursuite de la crise sur la sécurité et la stabilité régionales. À Brazzaville, l'Algérie a réitéré son appui à la réconciliation nationale et à l'organisation des élections en Libye. Elle a fait part de sa détermination à n'épargner aucun effort dans le cadre des missions de ce comité, en collaboration avec les organisations régionales et internationales concernées, en vue de contribuer à la réussite de cette démarche de réconciliation nationale.

Pour sa part, la Ligue arabe a appelé, via son représentant à Brazzaville, à l'impératif d'intensifier les efforts sur la base de la dynamique positive du consensus international pour appuyer la réconciliation nationale en Libye avec la participation des parties libyennes «sans exclusive afin que tout un chacun en sortira gagnant».

Le représentant de la Ligue des Etats arabes, le Secrétaire général adjoint Hussain Hindawi, a déclaré que cette rencontre intervient dans une conjoncture extrêmement délicate, soulignant l'impératif de réaliser «la réconciliation nationale inclusive». Il a indiqué que la Ligue arabe suivait de près le processus du projet de réconciliation nationale et a participé aux travaux du Comité préparatoire depuis la conférence tenue en janvier 2023. Les membres du Comité se sont félicités des efforts du Conseil présidentiel libyen, à travers l'adoption d'»une vision stratégique nationale sur la réconciliation sur une base nationale», en sus de l'organisation de la première réunion préparatoire de la conférence interlibyenne, du 8 au 12 février 2023 à Tripoli, ainsi que des concertations approfondies tenues dans différentes régions par le groupe de l'UA, sous la conduite du ministère congolais des Affaires étrangères.

Dans le but d'assurer une large participation des différents acteurs socio-politiques libyens aux efforts consentis pour la réconciliation nationale, les membres du Comité ont salué la décision du président du Conseil présidentiel libyen portant création, dans les meilleurs délais, d'une haute commission de réconciliation nationale.