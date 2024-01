Lors de sa rencontre avec les chefs des missions diplomatiques accréditées à Moscou, hier, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que «les chiffres enterrés en Ukraine en disent long sur l’importance pour l’Occident d’empêcher la «perturbation» de leur projet «Ukraine». De plus, ils réalisent qu’il a déjà commencé à échouer. Mais ils ne peuvent pas l’arrêter. Et pas seulement pour des raisons de prestige qu’ils croient avoir en jeu et qu’ils ne peuvent pas perdre. Mais davantage d’un point de vue économique», a fait savoir le chef de la diplomatie russe. De plus, l’Occident tente de persuader un certain nombre de pays de transférer des armes russes en Ukraine sans en informer la Russie elle-même, a ajouté Lavrov. Toujours à la faveur de cette rencontre, il a également estimé que la frénésie des Anglo-Saxons à défendre la «formule de paix de Zelensky» trahit leur paternité envers Kiev et leur démarche qui «fait du business» sur la mort: des armes fournies par l’Occident ont déjà été découvertes en Finlande, en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas ainsi que dans la bande de Ghaza, a-t-il indiqué, à cet égard. Les pays occidentaux tentent de ne pas reconnaître la propagation des armes en provenance d’Ukraine vers les points chauds où elles sont utilisées par les extrémistes et les terroristes et l’Occident a déjà alloué plus de 200 milliards de dollars à l’Ukraine en moins de deux ans, dans ce domaine. Lavrov a en outre souligné que la Russie enquête sur le type d’armes avec laquelle Kiev a abattu l’Il-76 au-dessus de la région de Belgorod avant d’évoquer le fait que Kiev a mis en œuvre 315 accords de normalisation avec l’Otan, sachant que cette dernière compte 1.200 accords de normalisation qui sont révisés au moins tous les trois ans. Il faut se rappeler, à ce sujet, que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé fin septembre 2022 que l’Ukraine présentait une demande d’adhésion accélérée à l’Otan. Lors d’un sommet en Lituanie en juillet dernier, les pays de l’Alliance se sont mis d’accord pour fournir un paquet d’assistance à Kiev sans donner de calendrier pour l’adhésion ni d’en préciser les conditions. Le Kremlin a, de son côté, plusieurs fois prévenu que l’expansion de l’Alliance n’apporterait pas plus de sécurité à l’Europe. La Russie souligne régulièrement qu’elle ne représente aucune menace pour aucun des pays de l’Alliance atlantique. Pour autant, elle ne compte pas ignorer les actions potentiellement dangereuses pour ses intérêts.