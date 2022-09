Le chef de la diplomatie russe et d'autres représentants de sa délégation ont reçu des Etats-Unis leur visa pour se rendre à l'Assemblée générale de l'ONU à New-York, a annoncé hier le ministère russe des Affaires étrangères. «Aujourd'hui, des visas ont été délivrés à (Sergueï) Lavrov et à un certain nombre de personnes qui l'accompagnent», a déclaré le ministère à des journalistes, après plusieurs semaines de bataille diplomatique entre Moscou et Washington à ce sujet.»Nous attendons la délivrance des visas au reste des membres de la délégation, ainsi que la résolution rapide des problèmes logistiques, compte tenu des sanctions illégales imposées par les Etats-Unis» dans la foulée de l'opération militaire spéciale russe engagée en Ukraine en mars dernier, a toutefois indiqué la diplomatie russe. Les débats de l'Assemblée générale de l'ONU, grand rendez-vous diplomatique mondiale, sont prévus du 20 au 26 septembre prochain à New York (Etats-Unis). Plus tôt dans la journée, Léonid Sloutski, le chef de la Commission des Affaires étrangères à la Douma, la chambre basse du Parlement russe, avait affirmé «qu'aucun (des membres de la délégation) n'avait reçu de visa» à ce stade, la partie américaine «jouant à des jeux» dangereux selon lui. Depuis plusieurs semaines, Moscou réclamait à Washington de délivrer les visas nécessaires aux 56 membres de la délégation russe qui doivent assister à l'Assemblée générale de l'ONU, appelant les Etats-Unis à respecter «leurs obligations légales».Depuis fin février et l'offensive russe en Ukraine, Sergueï Lavrov est «interdit d'entrée» sur le territoire américain. Mais selon un accord datant de 1947 entre les Etats-Unis et l'ONU, les Etats-Unis ne doivent pas empêcher le transit vers le siège des Nations unies des représentants des Etats membres, dont la Russie, et sont tenus de délivrer les visas aux diplomates concernés par les réunions des différentes instances de l'ONU.