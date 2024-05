Le nombre de personnes tuées par les inondations et autres conséquences des fortes pluies qui ont frappé le Kenya depuis début mars dernier s’est élevé à 228, ont annoncé hier les autorités. Les pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain généralisés à travers le pays ces dernières semaines, ont causé la mort de 228 personnes, indique le ministère de l’Intérieur kenyan dans un communiqué.Le département a annoncé que de nouvelles inondations étaient «attendues dans les zones basses, les zones riveraines et les zones urbaines, tandis que des glissements de terrain et des coulées de boue pourraient se produire dans les zones présentant des pentes abruptes, des escarpements et des ravins». Le ministère a ajouté qu’au moins 164 personnes ont été blessées par les intempéries, tandis que 212 630 ont été déplacées. Les déluges ont détruit des maisons, des routes, des ponts et d’autres infrastructures.