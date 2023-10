Le bilan des tremblements de terre qui ont frappé la province d’Hérat, dans l’ouest de l’Afghanistan, et les provinces voisines, s’est alourdi à 2.445 morts, ont annoncé hier soir les autorités locales. La zone la plus touchée est le district de Zanda Jan à Hérat, où 13 villages ont été «complètement détruits», a déclaré Mawlawi Musa Ashari, directeur provincial de l’Autorité nationale de gestion des catastrophes à Hérat. Plus tôt dans la journée, on apprenait que plus de 9.200 personnes avaient été blessées. Selon le Centre chinois des réseaux sismiques, deux tremblements de terre d’une magnitude de 6,2 ont secoué samedi l’Afghanistan.