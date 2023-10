Le ministère palestinien de la Santé a annoncé hier que le bilan de l'agression sioniste, lancée depuis le 7 octobre contre la bande de Ghaza, s'est alourdi à 4 218 martyrs et plus de 13 400 blessés. Un précédent bilan donné par la même source faisait état de 3.500 martyrs palestiniens. Selon l'agence de presse palestinienne, Wafa, les bombardements sionistes se sont poursuivis dans la nuit de jeudi à vendredi contre plusieurs zones de la bande de Ghaza.

Les bombardements ont ciblé plusieurs régions, y compris les tours résidentiels d'Al-Zahra, qui a été frappée à maintes reprises, ainsi que la ville de Ghaza et le quartier d'Al-Sheikh Ajlin, d'après la même source.

En outre, les avions de l'occupation ont frappé une maison dans la ville de Deir Al-Balah, par des missiles, selon wafa. En outre, le ministère de l'Intérieur du gouvernement à Ghaza a affirmé jeudi que de nombreux déplacés s'abritant dans l'enceinte d'une église à Ghaza avaient été tués et d'autres blessés dans un raid israélien. Dans un communiqué, le ministère a affirmé que le raid a fait «un grand nombre de martyrs et de blessés» dans l'enceinte de l'église grecque-orthodoxe de Saint-Porphyre, alors que des «témoins» ont prétendu que «la frappe semble avoir visé une cible proche du lieu de culte dans lequel de nombreux habitants de Ghaza s'abritent» au moment où les raids sont sans cesse intensifiés par l'aviation sioniste. Selon les témoins, le raid qui a endommagé une façade de l'église a fait s'écrouler un local la jouxtant. D'après eux, de nombreux blessés ont été évacués vers l'hôpital.

Le Patriarcat orthodoxe de Jérusalem a condamné «avec la plus grande fermeté la frappe aérienne israélienne qui a touché l'enceinte de son église dans la ville de Gaza», selon un communiqué publié sur son site officiel.»Le Patriarcat souligne que cibler les églises et leurs institutions, ainsi que les abris qu'ils fournissent pour protéger les citoyens innocents, en particulier les enfants et les femmes qui ont perdu leurs maisons en raison des frappes aériennes israéliennes sur les zones résidentielles au cours des treize derniers jours, constitue un crime de guerre qui ne peut être ignoré», a -t-il ajouté. Saint-Porphyre, la plus ancienne église encore active dans le territoire palestinien, à l'ombre d'un minaret, se trouve dans le quartier historique du Vieux Gaza, où reposent selon la tradition les reliques de cet ermite et évêque de Ghaza du Ve siècle. Elle est située non loin de l'hôpital Ahli Arab où une frappe a fait 500 morts mardi soir, selon les autorités du Hamas.

L'attaque de l'aviation sioniste a été suivie d'une tentative de déformation des faits par l'entité sioniste qui a accusé le Jihad islamique, un autre groupe armé actif dans la bande de Ghaza, une accusation reprise aussitôt à son compte par le président américain Joe Biden, Washington affirmant même «détenir des preuves»!

Toute escalade ou même poursuite de l'agression sioniste contre la Palestine sera «catastrophique» pour la population locale, a estimé hier le Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.»Je peux vous dire avec certitude que toute nouvelle escalade ou même poursuite» de l'agression sioniste «sera tout simplement catastrophique pour la population de Ghaza», a déclaré M. Grandi lors d'une conférence de presse à Tokyo. Tout en soulignant que l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR) n'avait pas de mandat officiel en Palestine, Filippo Grandi a déclaré qu'il «partageait l'inquiétude et l'angoisse extrêmes exprimées par nombre de (ses) collègues, y compris le secrétaire général des Nations Unies» à propos du conflit. Il a aussi affirmé que les conséquences de l'extension du conflit au Liban et ailleurs seraient «incalculables».

L'ONU estime que les quelque 2,4 millions de Ghazaouis -pour moitié des enfants- sont au bord de la «catastrophe» car l'entité sioniste leur refuse tout accès à l'eau, l'électricité et le carburant. L'aide internationale attendue par les Palestiniens à Ghaza s'accumule hier encore près de la frontière avec l'Egypte, alors que des quartiers entiers ont été rasés et que plus d'un million de personnes ont été déplacées après le siège imposé par l'entité sioniste le 9 octobre à la bande de Ghaza, déjà soumise à un blocus terrestre, maritime depuis presque 16 ans.