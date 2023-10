Au moins 2.268 Palestiniens sont tombés en martyrs et 9.814 autres ont été blessés, dans l'agression sioniste en cours contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupées, a rapporté l'agence de presse palestinienne (Wafa) samedi, citant des sources médicales.Un précédent bilan faisait état de 1.951 martyrs et 8.646 blessés.En riposte aux crimes de l'occupation sioniste, ses exactions à l'encontre du peuple palestinien et les assauts répétitifs contre la Mosquée d'Al-Aqsa, la résistance palestinienne a lancé samedi 7 octobre à l'aube, depuis Ghaza, une opération baptisée "Déluge d'Al-Aqsa".Plus de 1.300 bâtiments ont été complètement détruits dans la bande de Ghaza, a annoncé l'ONU, aujourd'hui, après une semaine de bombardements intenses par les forces de l'occupation sioniste. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) a déclaré que 5.540 logements "ont été détruits", tandis que près de 3.750 autres habitations ont été tellement endommagées qu'elles sont inhabitables. "1.324 bâtiments résidentiels et non résidentiels, comprenant 5.540 logements , ont été détruits, a indiqué l'Ocha, citant des sources officielles palestiniennes. L'ONU recense le nombre de personnes déplacées de leur domicile dans la bande de Ghaza, avec plus de 423.000 personnes enregistrées à la fin de la journée de jeudi.