Le bilan provisoire du violent séisme qui a frappé vendredi une région au sud-ouest de Marrakech au Maroc est monté à 2.497 morts, ont annoncé lundi les autorités locales. Un précédent bilan fourni dimanche faisait état de 2.122 morts. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a annoncé un nouveau bilan de 2.497 morts et 2.476 blessés. Le tremblement de terre, survenu vendredi tard le soir, de magnitude 6.8 selon le service sismologique américain, est le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc. Son épicentre se situait dans la province d'Al-Haouz, au sud-ouest de la ville de Marrakech et a provoqué d'énormes dégâts dans plusieurs villes.