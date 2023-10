Plus de 4470 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis le début de l'agression sioniste contre Ghaza et la Cisjordanie le 7 octobre, a annoncé samedi le ministère de la Santé palestinien dans un nouveau bilan. Selon l'agence de presse Wafa, le ministère a indiqué que 4473 martyrs sont dénombrés depuis le 7 octobre. "4137 martyrs ont été emmenés aux hôpitaux de la bande de Ghaza, tandis que 84 martyrs sont de la Cisjordanie occupée. 70% des martyrs de la bande de Ghaza sont des femmes, des enfants et des personnes âgées", a-t-on souligné de même source. Plus de 15.400 citoyens palestiniens ont été grièvement blessés depuis le début de l'agression, dont 14.000 dans la bande de Ghaza et 1.400 en Cisjordanie occupée. Des quartiers entiers ont été rasés et plus d'un million de personnes ont été déplacées de la ville de Ghaza après le siège imposé par l'entité sioniste à l'enclave palestinienne, déjà soumise à un blocus terrestre et maritime depuis 2007.