Le bilan de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupés s'élève à 1078 martyrs et 5.314 blessés, a rapporté, aujourd’hui, l'agence de presse palestinienne (Wafa) citant des sources médicales. Dans la bande de Ghaza, le bilan fait état de 1.055 martyrs et 5.184 blessés, tandis que 23 martyrs et 130 blessés ont été enregistrés en Cisjordanie occupée, précise Wafa. Un précédant bilan faisait état de 973 martyrs et 5.130 blessés. La résistance palestinienne a lancé samedi à l'aube, depuis Ghaza une opération baptisée « Déluge d'Al-Aqsa » en riposte aux crimes de l'occupation sioniste, ses exactions à l'encontre du peuple palestinien et les assauts répétitifs contre la Mosquée d'Al-Aqsa. Les stocks de médicaments dans la bande de Ghaza, soumise aux bombardements et à un siège complet de l'armée d'occupation, s'épuisent, alerte la ministre de la Santé palestinienne, Mai al-Kaila, tout en soulignant que l'entité sioniste empêchait les convois de médicaments d'entrer dans l'enclave palestinienne. « La situation est très difficile, les stocks de médicaments dans la bande de Ghaza s'épuisent. Nous avons apprêté des convois (de médicaments) pour Ghaza, mais l'occupant les empêche d'entrer », a-t-elle déclaré. Selon la ministre, l'entité sioniste a frappé deux des treize hôpitaux de l'enclave et n'informe pas les civils avant de bombarder des quartiers résidentiels. Plus tôt, le ministère palestinien de la Santé a indiqué que l'hôpital pour enfants de Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Ghaza, avait cessé ses activités en raison des bombardements incessants des forces d'occupation sionistes. Les équipes médicales affectées à l'hôpital sont dans l'incapacité de remplir leurs fonctions et de se déplacer, même pour répondre aux appels d'urgence, ou de fournir un traitement d'urgence aux blessés. Selon les autorités médicales palestiniennes, les avions de chasse de l'occupation sioniste ont attaqué au moins neuf ambulances au cours des deux derniers jours.