La bande de Ghaza fait face à une tragédie humanitaire alors que l'agression sioniste en cours a déjà coûté la vie à au moins 313 Palestiniens, dont 20 enfants, et blessé près de 1990 autres, selon un rapport de l'agence de presse palestinienne (Wafa). Cette escalade de la violence a également causé d'importants dégâts aux infrastructures, notamment aux hôpitaux, aux écoles et aux institutions publiques et privées. Les frappes aériennes sionistes ont touché de nombreuses maisons et immeubles résidentiels, détruisant des foyers et jetant des familles entières dans le désespoir. Une des frappes aériennes a visé la maison de la famille Abou Amsha à Beit Hanoun, au nord de Ghaza, faisant 14 victimes civiles, dont des femmes et des enfants. L'armée d'occupation sioniste a aussi imposé un bouclage complet de la Cisjordanie et fermé le passage de Karama, reliant le territoire occupé et la Jordanie, rapportent , aujourd'hui, des médias. Le passage de Karama, seul passage qui relie la Cisjordanie occupée au monde extérieur, a été fermé par les autorités d'occupation pour la deuxième journée consécutive dans les deux sens, a indiqué l'Administration palestinienne des passages. Selon des médias, l'armée sioniste a établi des postes de contrôle militaires à plusieurs endroits. Ainsi, l'entrée principale des villes de Ramallah et d'Al-Bireh et toutes les entrées de la ville de Naplouse (nord), ont été fermées par l'occupation. L'armée sioniste a également confirmé la mort du commandant de l'unité multitâche, Roi Levy, lors d'affrontements avec des Palestiniens dans l'est de la bande de Ghaza, portant le nombre de soldats de l’occupation tués à 44. Le ministère de la Santé de l’entité sioniste a annoncé que le nombre de colons morts s'élevait à 600, avec plus de 2000 blessés. Face à cette escalade meurtrière, la Palestine a appelé à une réunion d'urgence de la Ligue arabe au niveau ministériel pour discuter de la situation. La Tunisie a exprimé son « soutien total et inconditionnel » au peuple palestinien, rappelant les souffrances endurées depuis la création de l'entité sioniste en 1948. Sur le plan international, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra des consultations privées d'urgence sur la question palestinienne, avec un exposé du coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland. Cette réunion survient alors que la résistance palestinienne a lancé une opération en riposte aux attaques continues de l'occupation sioniste et de ses assauts répétitifs contre la Mosquée d'al-Aqsa. La communauté internationale doit maintenant faire face à une situation de plus en plus critique, où la vie de milliers de Palestiniens est en jeu. Les appels à l'action internationale se multiplient pour mettre fin à cette escalade meurtrière et trouver une solution pacifique à long terme au conflit israélo-palestinien.