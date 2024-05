Le Rwanda a démenti les affirmations du Burundi voisin selon lesquelles il aurait armé un groupe rebelle accusé d’avoir perpétré un attentat à la grenade, alors que les relations entre les deux pays continuent d’être tendues.«Nous demandons au Burundi de résoudre ses propres problèmes internes et de ne pas associer le Rwanda à des affaires aussi abjectes», a déclaré dimanche la porte-parole du gouvernement, Yolande Makolo, dans un communiqué. Le ministère de l’intérieur du Burundi a attribué l’attaque à la grenade de vendredi, qui a fait 38 blessés, aux rebelles RED-Tabara et a déclaré que le groupe était soutenu par le Rwanda. Le groupe rebelle a nié toute responsabilité dans l’attaque.

Les relations entre le Rwanda et le Burundi se sont détériorées depuis le début de l’année, lorsque le président burundais Evariste Ndayishimiye a renouvelé les accusations selon lesquelles le Rwanda finançait et entraînait les rebelles RED-Tabara, qui s’opposent au gouvernement burundais.Les autorités burundaises considèrent le RED-Tabara comme un mouvement terroriste et accusent ses membres d’avoir participé à une tentative de coup d’État ratée en 2015. Le groupe est apparu pour la première fois en 2011 et a été accusé d’une série d’attaques au Burundi depuis 2015. En janvier, le gouvernement rwandais a accusé le Burundi de fermer la frontière entre les deux pays, deux semaines après une attaque qui, selon le Burundi, a été menée par le groupe RED-Tabara.