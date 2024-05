Le secrétaire général de l’ONU est «très inquiet» concernant les combats qui ont lieu depuis quelques jours entre l’armée soudanaise et les paramilitaires à el-Facher, au Darfour, a indiqué lundi un de ses porte-parole.Antonio Guterres est «alarmé des informations faisant état de l’utilisation d’armes lourdes dans des zones densément peuplées, ayant causé des dizaines de victimes, d’importants déplacements et la destruction d’infrastructures civiles», a ajouté Farhan Haq dans un communiqué. Il s’inquiète en particulier pour le sort des habitants de la capitale de l’Etat du Darfour-Nord, dont 800.000 déplacés, qui font déjà face «à la menace de la famine et aux conséquences de plus d’un an de guerre», a-t-il souligné, répétant son appel à un cessez-le-feu immédiat et à un accès humanitaire «sans entrave». Il appelle ainsi les parties à permettre aux civils de se réfugier dans des zones plus sûres.