Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, se rendra du 22 au 24 janvier à New York pour participer aux débats du Conseil de sécurité de l’ONU sur les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, a annoncé hier le ministère des Affaires étrangères. Lavrov «doit participer au débat trimestriel au Conseil de sécurité de l’ONU», a annoncé sa porte-parole, Maria Zakharova, avant de dire à l’agence de presse d’Etat Tass que le ministre se rendra bien à New York pour l’occasion. La Russie va ouvrir pour son élection présidentielle en mars, des bureaux de vote aux Etats-Unis dans trois de ses postes diplomatiques ou consulaires, a annoncé hier son ambassadeur à Washington, Anatoli Antonov.»Aux Etats-Unis, nous prévoyons d’ouvrir trois bureaux de vote: dans notre ambassade à Washington ainsi que dans nos consulats à New York et Houston», a déclaré Anatoli Antonov, dans un entretien publié par son ambassade. Le scrutin est prévu le 17 mars. Le président Vladimir Poutine, à la tête de la Russie depuis 2000, a annoncé son intention de se présenter pour un cinquième mandat. Concernant l’Europe, Moscou avait indiqué la semaine dernière n’avoir pas encore décidé de l’ouverture de bureaux. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait fait état de demandes pour s’assurer de leur sécurité et précisé qu’une décision serait prise avant la fin janvier.