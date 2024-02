Une agence humanitaire des Nations Unies a publié vendredi une statistique alarmante: 700.000 enfants au Soudan sont actuellement exposés à la forme de malnutrition la plus grave en raison du conflit persistant dans ce pays. James Elder, porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), a décrit la situation au Soudan comme «le plus important déplacement d’enfants au monde», avec 4 millions d’enfants déplacés.»Cela représente 13.000 enfants déplacés par jour pendant 300 jours», a déclaré M. Elder. Le Bureau pour la coordination des Affaires humanitaires des Nations Unies a récemment lancé un appel à 2,7 milliards de dollars de dons pour répondre aux besoins urgents du Soudan, mais cet appel reste terriblement sous-financé, à hauteur de 4% seulement. Cette situation s’inscrit dans le contexte du conflit brutal éclaté en avril dernier, dont les belligérants ne montrent aucun signe de respecter les efforts de paix. La visite récente de M. Elder dans la région soudanaise du Darfour a révélé une réalité effrayante : sur plus de 700.000 enfants souffrant de malnutrition aiguë, l’UNICEF pourrait n’être capable d’en soigner que moins de la moitié si elle ne bénéficie pas de davantage de soutiens et d’accès.