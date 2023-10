Le président russe Vladimir Poutine a estimé hier que le conflit entre Israël et le Hamas palestinien démontrait «l'échec» de la politique des Etats-Unis au Moyen-Orient, jugeant pour sa part «nécessaire» la création d'un Etat palestinien.»Il s'agit d'un exemple clair de l'échec de la politique des Etats-Unis au Moyen-Orient», a déclaré Poutine lors d'une rencontre au Kremlin à Moscou avec le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani. Le président russe a accusé les Etats-Unis d'avoir «monopolisé» le règlement du conflit sans se soucier de «trouver des compromis acceptables pour les deux parties», mais au contraire d'avoir «promu leurs propres idées sur la manière de procéder, en faisant pression sur les deux parties». «C'était (...) à chaque fois sans prendre en compte les intérêts fondamentaux du peuple palestinien», a encore estimé Poutine. Il a jugé «nécessaire» de «mettre en oeuvre les décisions du Conseil de sécurité des Nations unies sur la création d'un Etat palestinien indépendant et souverain». Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait déjà estimé lundi que la création d'un Etat palestinien était la solution «la plus crédible» à la guerre entre Israël et le Hamas. Il a promis que la Russie et la Ligue arabe travailleraient à «arrêter l'effusion de sang» en Israël et à Ghaza avec les pays qui veulent «une paix durable au Moyen-Orient». La Russie a maintenu des dernières années de bonnes relations tant avec les autorités israéliennes que palestiniennes, ainsi qu'avec plusieurs autres acteurs régionaux dont l'Iran, l'Egypte et la Syrie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé hier aux journalistes qu'une visite en Russie prévue de longue date du président palestinien Mahmoud Abbas était en préparation, sans que les dates ne soient connues pour le moment.»Nous poursuivons nos contacts avec les Palestiniens», a-t-il ajouté.