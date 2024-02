Le Conseil d'Etat, plus haute instance juridique administrative française, a limité vendredi le dispositif des «refus d'entrée» aux frontières intérieures, rappelant qu'ils devaient s'inscrire dans le cadre des accords bilatéraux prévoyant que les pays voisins reprennent les étrangers ayant transité sur leur sol. La Cour européenne de justice (CJUE) avait déjà estimé en septembre que la France ne pouvait pas, dans tous les cas de figure, refouler à la frontière les étrangers entrés irrégulièrement. Concrètement, le Conseil d'Etat a décidé d'annuler une phrase du code régissant le droit des étrangers (Ceseda) qui permettait, dans un large cas de figure, le refoulement aux frontières intérieures de l'UE des étrangers arrivés irrégulièrement. Justification avancée: cette disposition «ne limite pas» ces refus d'entrée «aux cas dans lesquels ils sont pris en vue de la réadmission» de l'intéressé vers l'Etat frontalier de transit.»C'est une victoire en ce sens où le refus d'entrée, qui était dans une zone grise, doit être soumis à la législation européenne et internationale», a affirmé Me Patrice Spinosi, avocat de l'Association pour la défense des droits des étrangers qui avait saisi le Conseil d'Etat. Un accord de réadmission permet de faciliter l'éloignement des étrangers en limitant les formalités, mais avec un cadre légal sur la rétention, les recours et la possibilité de demander l'asile. La France a signé plusieurs accords, notamment en 1997 avec l'Italie, par où transitent des ressortissants étrangers. Le refus d'entrée s'inscrit aussi dans une procédure balisée mais les défenseurs des étrangers dénoncent régulièrement des manquements au droit lors des refoulements. Il peut intervenir aux frontières intérieures de l'UE depuis que la France les a rétablies en 2015. La Défenseure des droits avait, dans des observations transmises au Conseil d'Etat, estimé que les procédures de réadmission vers l'Italie étaient «très rares». Elle avait alerté sur plusieurs procédures de refus d'entrée. Cette décision nous satisfait, elle met fin au régime du refus d'entrée», a affirmé Patrick Henriot, secrétaire général du Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti). L'Anafé, autre association de défense des étrangers, a estimé sur X (ex-Twitter) que la décision «met un terme à huit ans de pratiques d'enfermement illégales».