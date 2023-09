Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé, lundi, leur soutien au processus de paix mené par l'ONU sur la base des termes de référence convenus. L'ambassadeur de l'Albanie auprès des Nations Unies, Ferit Hoja, dont le pays préside le Conseil de sécurité ce mois-ci, a déclaré que les membres du Conseil ont réaffirmé la nécessité urgente d'»un dialogue inter yéménite et d'un cessez-le-feu dans tout le pays».Les déclarations de Hoja, interviennent à l'issue des consultations privées tenues par le Conseil de sécurité sur la situation au Yémen, au cours desquelles des exposés ont été fournis aux Etats membres par l'Envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Hans Grundberg, la Sous-Secrétaire générale aux affaires humanitaires, Joyce Msuya, le chef de la Mission des Nations Unies pour soutenir l'accord de Hodeidah (UNMHA), le général de division Michael Beary. L'ambassadeur de l'Albanie a dit que «les membres du Conseil avaient réaffirmé l'importance de réaliser des progrès rapides et tangibles dans les discussions en cours au Yémen» ainsi que la nécessité de «maintenir le calme ambiant et d'assurer un accès sans entrave à l'aide humanitaire».