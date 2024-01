En décidant de se retirer de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), les régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, issus de coups d’Etat, prennent le risque de compromettre la libre circulation et repoussent le retour des civils au pouvoir. Lundi, le Mali et le Burkina Faso ont envoyé à la Cedeao une «notification formelle» de leur retrait de l’organisation. Aucune information n’a été publiée pour le moment côté nigérien. La Cedeao, organisation économique régionale de 15 pays, s’est opposée aux coups d’Etat ayant successivement porté au pouvoir les militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, imposant de lourdes sanctions économiques au Niger et au Mali. En août, elle est allée jusqu’à menacer d’intervenir militairement au Niger pour y rétablir l’ordre constitutionnel et libérer le président Mohamed Bazoum renversé. Le dialogue est pratiquement rompu entre l’organisation et les régimes de Bamako, Ouagadougou et Niamey, qui ont créé l’Alliance des Etats du Sahel (AES) et accusent leurs voisins d’agir sous l’influence de «puissances étrangères», en premier lieu la France, ex-puissance coloniale dans la région.

Des élections étaient en théorie prévues au Mali et au Burkina Faso en 2024, censées assurer le retour à un gouvernement civil, préalable exigé par la Cedeao pour lever ses sanctions et rétablir ces pays dans ses instances décisionnelles. Mais les partisans des régimes militaires souhaitent allonger la durée des transitions, invoquant la lutte anti-terroriste. Le nouvel homme fort du Niger, le général Abourahamane Tiani, n’a pas encore annoncé de calendrier de transition.»Les Etats de l’AES ont anticipé un débat qui devait venir, celui de la fin des transitions. La sortie de la Cedeao semble remettre au second plan cette question», estime Fahiraman Rodrigue Koné, spécialiste du Sahel à l’Institut des études de sécurité (ISS).»Bien installés dans les palais et devant les délices du pouvoir, ils (les dirigeants des pays de l’AES) veulent s’éterniser dans les fauteuils présidentiels», fustige Le Patriote, quotidien du parti au pouvoir en Côte d’Ivoire. La Cedeao garantit aux citoyens des pays membres de pouvoir voyager sans visa et de s’établir dans les pays membres pour y travailler ou y résider. L’annonce du retrait burkinabè, nigérien et malien suscite donc l’inquiétude de centaines de milliers de ressortissants de ces pays, particuliers ou commerçants. Les trois pays enclavés du Sahel et leurs principaux partenaires économiques côtiers comme le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont toutefois membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa, 8 pays), qui garantit elle aussi en principe la «liberté de circulation et de résidence» pour les ressortissants ouest-africains, ainsi que le dédouanement de certains produits et l’harmonisation des tarifs et des normes, à l’instar de la Cedeao. Les conséquences d’un retrait pourraient être plus marquées aux frontières du Niger et du Nigeria, pays n’appartenant pas à l’Uemoa. Le géant économique d’Afrique de l’Ouest représente plus de la moitié du PIB de la Cedeao et est le premier partenaire économique du Niger dans la région. Les 1.500 km de frontière qui séparent les deux Etats sont toutefois mal contrôlés et en proie aux attaques des groupes armés. Une part importante des flux échappent aux contrôles douaniers.»Même si c’est par la contrebande, les biens et les personnes vont rentrer au Niger, vous ne pouvez pas séparer Sokoto (nord du Nigeria) de Konni (Niger), c’est un même peuple», assure Chaïbou Tchiombiano, secrétaire général du Syndicat des commerçants importateurs-exportateurs et grossistes du Niger. Les régimes du Mali, du Burkina et du Niger ont annoncé leur retrait «sans délai», mais les textes de la Cedeao prévoient qu’une demande doit être déposée par écrit un an avant. «Juridiquement, un retrait sans délai n’est pas possible. Ces Etats devront trouver une forme d’entente et des négociations iront dans le sens de trouver les moyens de faire ce retrait de manière progressive», estime Fahiraman Rodrigue Koné. Alors que les groupes terroristes progressent au Sahel et jusqu’aux marges des Etats côtiers, «la région se fragmente, devient objet de concurrence géostratégique plus forte, et cela n’est pas une bonne nouvelle pour la stabilité», avertit le chercheur. Les vives critiques formulées par ces régimes et leurs partisans à l’encontre du franc CFA, la monnaie commune des pays membres de l’Uemoa, pourraient également conduire les pays de l’AES à quitter cette organisation, et à renoncer à la libre circulation des biens et des personnes en attendant l’émergence d’une zone de libre-échange continentale africaine, encore à l’état de projet.