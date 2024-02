Le favori à l’élection présidentielle en Indonésie, l’actuel ministre de la Défense Prabowo Subianto, pourrait obtenir la majorité face à ses deux rivaux et être ainsi élu à la présidence dès le premier tour organisé mercredi prochain, selon un sondage publié hier. Près de 205 millions d’électeurs sont appelés mercredi à désigner leur prochain président pour succéder à Joko Widodo, qui ne peut plus se représenter après deux mandats. Selon un sondage de l’institut indépendant Indikator Politik, Prabowo Subianto, candidat pour la troisième fois après 2014 et 2019, est crédité de 51,8% des intentions de vote. L’ancien général a pour colistier Gibran Rakabuming Raka, le fils aîné du président sortant, encore très populaire au sein de la population. Prabowo Subianto devance largement l’ex-gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, qui recueille 24,1% des intentions de vote devant l’ex-gouverneur de Java centre, Ganjar Pranowo à 19,6%, selon le sondage.