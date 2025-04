Tout indique que la Cédéao a bien du mal à digérer la rupture de ban entre l’organisation régionale ouest-africaine et les pays regroupés au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES). Ces trois pays, en effet, ont vite claqué la porte de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest au lendemain des coups d’État qui ont porté au pouvoir des juntes militaires à Bamako, puis Ouagadougou et à Niamey. Des putschs que la Cédéao avait aussitôt condamné avant de se résoudre à brandir, outre des sanctions économiques sévères, une menace d’intervention militaire envers… le Niger, pour des raisons surprenantes, selon lesquelles c’était là la goutte qui a fait déborder le vase.

En réaction à ces sanctions et menaces, les trois pays concernés se sont très vite rapprochés pour sceller une position commune et, de fil en aiguille, ils ont fini par afficher une sainte alliance contre la Cédéao, accusée d’être instrumentalisée par l’ancienne puissance coloniale, la France. En outre, le Mali a accueilli à bras ouvert une coopération avec la société russe de mercenariat Wagner, tout en recherchant de hasardeuses complicités avec le royaume du Maroc, lui-même instrumentalisé par un « allié » sioniste aux ambitions démesurées partout en Afrique.

La Cédéao a d’abord misé sur une médiation nigériane qui a tenté, mais en vain, de convaincre les dirigeants de l’AES de réintégrer la maison-mère. Le Nigeria au bord de la crise de nerfs dans cette « mission impossible », ce fut au tour du Sénégal dont les nouveaux dirigeants panafricanistes ne cachent pas leur « compréhension » des raisons qui ont conduit à cette rupture entre les juntes de l’AES, l’organisation ouest-africaine, mais ont tout de même essayé de ramener au bercail les « jeunes putschistes » égarés. La aussi, ce fut peine perdue malgré toute la bonne volonté du président sénégalais de réussir le pari. Depuis, on pensait que le dossier était clos, mais c’était mal connaître la détermination de la Cédéao de revenir à la case départ, mesurant sans doute le risque majeur d’une déliquescence de l’organisation au cas où la rupture serait non seulement consommée, mais parachevée. En effet, d’autres pays partagent des sentiments identiques et certains ont même suivi l’exemple, poussant hors de leur territoire les forces françaises qui y prospéraient depuis…des décennies sous prétexte d’une lutte implacable contre le terrorisme.

Nouvelle opération de charme, donc, de la Cédéao par le biais du Ghana qui vient d’indiquer, mardi soir, son entrée en scène dans l’arène des médiations pour persuader le Mali, le Burkina Faso et le Niger de réintégrer l’organisation régionale. Le président ghanéen John Mahama a délégué à cet effet un envoyé spécial chargé d’ « entamer des conversations de haut niveau » avec les dirigeants des trois pays pour mettre fin à ce qu’il qualifie d’« évolution regrettable ». Cette déclaration est particulièrement lourde de sens dans la mesure où elle intervient au moment du lancement des célébrations du 50e anniversaire de la création de la Cédéao, à Accra. « Nous ne devons pas répondre par l’isolement ou la récrimination, mais par la compréhension, le dialogue et la volonté d’écouter et de s’engager», a assuré le chef de l’État ghanéen, la Cédéao ayant à cet égard convié les chefs des trois régimes militaires à participer à l’évènement, une invitation apparemment refusée…