La mission de maintien de la paix de l’ONU au Congo (MONUSC), est appelée à achever son retrait d’ici la fin de l’année de 2024. Cette décision a été « imposée » par le gouvernement congolais qui a demandé à cette mission de quitter le pays. La date limite qui a été fixée pour que les soldats de la paix achèvent leur retrait sonne comme une sommation à l’adresse de la mission de maintien de la paix de l’Onu au Congo. Le retrait en question qui sera entamé en trois phases concernera 15000 hommes de la mission du maintien de la paix au Congo. Bintou Keita, chef de la mission connue sous le nom de MONUSCO, a souligné que « Après 25 ans de présence, la MONUSCO quittera définitivement la RDC au plus tard fin 2024. La fin de la mission ne sera pas la fin de l’ONU », a-t-il déclaré. Le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula a rappelé les modalités et les démarches qui ont été prises en commun accord avec les responsables de la mission du maintien de la paix de l’ONU au Congo en signalant que « L’ONU et les responsables congolais ont travaillé ensemble pour élaborer un plan de désengagement pour un retrait progressif, responsable, honorable et exemplaire de la MONUSCO. Le transfert progressif des tâches de la MONUSCO au gouvernement congolais sera opéré d’une manière coordonnée », a-t-il rappelé. Il faut rappeler que la mission de maintien de la paix de l’ONU a été envoyée dans le cadre d’une démarche internationale visant la protection « des civils et le personnel humanitaire et soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts de stabilisation et de consolidation de la paix », comme cela a été expliqué d’une manière officielle. Mais sur le terrain , la situation a pris une autre tournure, c’est que l’insécurité s’est exacerbée et elle a pris de l’ampleur encore davantage. D’ailleurs les observateurs congolais ont déclaré que « les Congolais affirment que personne ne les protège des attaques des rebelles, ce qui a conduit à des protestations contre la mission de l’ONU et d’autres qui se sont parfois révélées meurtrières », affirme-t-on. Les analystes et spécialistes de la crise congolaise soulignent que « La violence est provoquée par des massacres généralisés et a entraîné le déplacement de près de 7 millions de personnes », déclare-t-on.

Le gouvernement congolais a demandé de rompre la collaboration sécuritaire avec la mission de l’ONU de maintien de la paix pour des raisons concrètes à savoir l’absence de la sécurité malgré la présence des soldats de maintien de la paix dépendant de l’ONU. C’est pourquoi ledit gouvernement a signalé que «la collaboration sécuritaire avait prouvé ses limites dans un contexte de guerre permanente, sans que la paix tant attendue ne soit rétablie dans l’est du Congo ». Depuis plus de 20 ans que la violence fais des ravages à l’est du Congo, les forces de maintien de la paix n’ont pas pu selon les populations congolaises mettre un terme aux attaques de groupes armés qui sèment la terreur et la mort. À ce propos, la majorité des congolais exprime son désarroi en soulignant que « Nous sommes venus dénoncer la complicité de la Monusco ainsi que de la communauté internationale, parce que ça fait plus de vingt ans que nous vivons avec la Monusco ici, mais le sang continue à couler. On tue à Béni, on tue à Irumu, on tue en Ituri. Nous demandons le départ de la Monusco et cela sans délai parce qu’elle-même a déclaré qu’elle n’est pas en mesure de combattre aux côtés des FARDC », a expliqué Victorine Muhima, vice-présidente Forum des femmes leaders du Nord Kivu. Les experts sécuritaires congolais considèrent que l’insécurité dans « le Kivu, à l’est, date de la crise des réfugiés déclenchée par le génocide rwandais (du 7 avril au 17 juillet 1994). Mais plus généralement, le pays souffre d’un déficit de contrôle sur son territoire depuis la guerre de 1996, qui a entrainé la fin du long règne de Mobutu, remplacé par Laurent-Désiré Kabila », précise-t-on.

Le Congo va faire face à une nouvelle étape sécuritaire sans la présence de la mission du maintien de la paix de l’ONU. Cette étape n’est pas mince, elle engage et entame la stabilité politique et sécuritaire du Congo, ce qui implique davantage le gouvernement congolais dans une démarche de plus en plus délicate et sensible, à savoir la mise en place d’un mécanisme de lutte contre la violence émanant des groupes armés d’une manière efficace et concrète.