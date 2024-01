Rattrapé par la colère des agriculteurs, le gouvernement français a annoncé dimanche reporter de «quelques semaines» un projet de loi sur l'agriculture, pour répondre à la demande de «simplification» du secteur alors que manifestations et blocages se poursuivent dans les campagnes. A trois jours du Conseil des ministres où il devait présenter un texte promis de longue date «en faveur du renouvellement des générations en agriculture», le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a acté son report.»Donnons-nous quelques semaines», a-t-il déclaré à plusieurs médias, justifiant ce délai par la nécessité d'ajouter «un paquet de simplifications» aux mesures déjà annoncées pour faciliter l'installation de nouveaux chefs d'exploitations. Ce motif répond à la principale revendication des éleveurs, céréaliers et autres maraîchers qui manifestent depuis plusieurs jours, notamment dans le sud-ouest où l'autoroute reliant Bayonne à Toulouse est bloquée depuis jeudi. Un barrage filtrant devait par ailleurs être installé à Tarascon-sur-Ariège, traversée par la route nationale

20, axe important desservant Andorre et l'Espagne. Ces manifestations ont été provoquées par des charges financières et des normes environnementales jugées trop lourdes. Cette situation n'est pas propre à la France: les mouvements d'agriculteurs se multiplient en Europe, en particulier en Allemagne où des milliers de tracteurs ont convergé sur Berlin.