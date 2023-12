Poursuivant ses bombardements barbares contre les maisons et les hôpitaux, y compris dans les camps de réfugiés au sud de Ghaza, l'entité sioniste a dépêché son chef des renseignements extérieurs (Mossad) auprès de l'émir du Qatar pour solliciter une reprise des échanges de prisonniers. Mais le Hamas a opposé une fin de non recevoir catégorique, affirmant qu'il n'y aura plus aucune négociation sur des échanges de prisonniers «sans un arrêt définitif de l'agression contre le peuple palestinien». Ainsi, Netanyahu s'est-il enferré davantage, croyant contraindre la résistance palestinienne en quittant les négociations sur la trêve, à Doha, voici deux semaines, et en multipliant les crimes de guere et crimes contre l'humanité non seulement dans l'enclave de Ghaza mais aussi en Cisjordanie et à El Qods occupées. «Le Hamas maintient ses conditions et refuse d'effectuer des négociations pour un éventuel échange de prisonniers sans un cessez-le-feu définitif» a indiqué, dans un communiqué, le mouvement palestinien» à l'adresse de «tous les médiateurs». Les bombardements criminels de l'aviation sioniste et les assauts barbares des forces terrestres qui ciblent les infrastructures, les écoles, les mosquées, les églises et plus encore les hôpitaux, transformant l'enclave de Ghaza en un gigantesque cimetière où tombe en martyre une population civile désarmée, se sont poursuivis sans relâche, depuis le 7 octobre, faisant jusqu'à hier 19 088 martyrs et plus de 54 000 blessés, en majorité des enfants et des femmes, selon des sources palestiniennes et onusiennes. Un chiffre qui, hélas, est loin de correspondre à la réalité du génocide puisque des milliers de corps sont toujours sous les décombres d'une enclave palestinienne totalement sinistrée.C'est le cas, hier, de plusieurs camps de réfugiés dans le sud de Ghaza où l'armée barbare sioniste a poussé, pendant des semaines, 1,9 million de Palestiniens à «se réfugier» afin d'y poursuivre son agression génocidaire. Hier, nombreux sont ceux qui sont tombés en martyrs dans les bombardements aériens, les pilonnages d'artillerie et de la marine sionistes contre plusieurs camps de réfugiés, selon des informations de l'agence palestinienne Wafa. Les attaques criminelles ont, là encore, visé les maisons et les hôpitaux dans les camps de réfugiés de Nuseirat, Shujaiya, Ghaza, Khan Younes et Rafah. Une dizaine de martyrs ont été assassinés non loin de la mosquée Al-Dawa, dans le camp de Nuseirat. Dans leur barbarie sans limite, les hordes sionistes n'ont pas hésité également à écraser sous les bulldozers les tentes des réfugiés de l'hôpital Kamal Adwan, au nord de Ghaza, où ils ont enterré vivants des dizaines de blessés et de déplacés palestiniens. Et l'OMS a réitéré hier le constat selon lequel l'hôpital al-Chifa, dévasté par l'agression d'une armée fasciste, est désormais «un bain de sang», avec des centaines et des centaines de victimes d'une barbarie soutenue par des alliés manipulateurs.