Le mouvement islamiste palestinien Hamas a réclamé samedi une enquête internationale sur des «exécutions sommaires» qu'il accuse l'armée israélienne d'avoir commises dans la bande de Ghaza, affirmant en avoir recensées au moins 137 depuis le début de la guerre le 7 octobre.

Le gouvernement du Hamas, au pouvoir dans le territoire palestinien depuis 2007, a affirmé dans un communiqué avoir recueilli des témoignages selon lesquels «l'armée d'occupation sioniste a procédé à l'exécution sommaire de 137 civils palestiniens dans la ville de Ghaza et dans les gouvernorats du nord». Le gouvernement du Hamas a notamment accusé l'armée sioniste barbare d'avoir «creusé une grande fosse à l'est de la ville de Ghaza et d'y avoir placé des dizaines de citoyens qu'elle avait détenus avant de les exécuter par balles et de remblayer la fosse à l'aide de bulldozers». Il ne précise pas à quel moment se sont produits les faits. Interrogée, l'armée sioniste n'a pas réagi. Le Hamas a appelé à la «mise en place d'équipes internationales pour enquêter sur les crimes de l'occupation et ses exécutions sommaires». Plus tôt samedi, le porte-parole du ministère de la Santé du Hamas Ashraf al-Qidreh a affirmé que des dizaines de Palestiniens avaient été tués et des «dizaines» d'autres «exécutés» cette semaine en pleine rue lors d'une opération terrestre de l'armée israélienne dans la région de Jabaliya, dans le nord de la bande de Ghaza. L'armée sioniste prétend sans cesse que ses frappes «contre des cibles militaires sont conformes au droit international» et sont menées après «une évaluation que les dommages accidentels attendus sur les civils et les biens civils ne soient pas excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu de l'attaque». Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme avait réclamé mercredi l'ouverture d'une enquête sur «la possible commission d'un crime de guerre» par ses forces après des «informations inquiétantes» concernant la mort de «11 hommes palestiniens non armés» à Ghaza-ville, des accusations qualifiées par le gouvernement fasciste de Netanyahu «sans fondement et dépourvues de vérité». L'Iran a quant à lui rejeté samedi les accusations des Etats-Unis sur sa prétendue implication dans des attaques récentes menées par des rebelles Houthis du Yémen contre des navires commerciaux en mer Rouge.»La résistance dispose de ses propres forces et agit en fonction de ses propre décisions et capacités», a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Bagheri, à l'agence locale Mehr. Selon Mehr, le diplomate réagissait aux «affirmations des Occidentaux» selon lesquelles Téhéran «informait» les Houthis yéménites de «l'emplacement des navires américains». Plus tôt, le ministre des affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a indiqué que les Etats-Unis avaient déjà demandé à l'Iran de recommander aux rebelles yéménites de ne pas agir contre les intérêts américains et sionistes dans la région. «Nous avons clairement fait comprendre aux Américains que ces groupes ont agi, en fonction de leurs intérêts (...)», a déclaré le ministre lors d'une conférence organisée samedi pour soutenir les Palestiniens.» Nous ne leur avons pas ordonné et ne leur ordonnerons pas d'arrêter les attaques», a-t-il poursuivi. Les rebelles yéménites ont revendiqué ces dernières semaines plusieurs attaques contre des navires commerciaux liés, directement ou indirectement, à l'entité sioniste.

Samedi, un drone a frappé un navire commercial dans l'océan Indien et provoqué des dommages, sans faire toutefois de blessés, selon deux agences maritimes, l'une d'elles indiquant que le navire était lié à l'entité sioniste. La responsabilité de cette frappe n'a pas été établie dans l'immédiat.

Selon le Pentagone, les Houthis, qui contrôlent des pans entiers du territoire yéménite, dont la capitale Sanaa, ont lancé plus de 100 attaques de drones et de missiles, ciblant 10 navires marchands impliquant plus de 35 pays différents.