Le Mouvement palestinien de la résistance islamique (Hamas) a salué l'appel de la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations unies (ONU), sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Conseil de sécurité pour la tenue d'une réunion visant à donner un effet exécutoire aux décisions de la Cour internationale de justice (CIJ), imposées à l'entité sioniste concernant son agression contre la bande de Ghaza. Hamas a salué dans un communique, l'appel de la mission algérienne auprès de l'ONU "sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Conseil de sécurité, pour la tenue d'une réunion afin de donner un effet exécutoire aux décisions de la CIJ, imposées à l'ennemi sioniste et l'obliger à arrêter son génocide contre notre peuple palestinien à Ghaza". Le Mouvement a en outre appelé le Conseil de sécurité, "au regard de ses responsabilités juridiques et politiques, à prendre les mesures nécessaires, pour mettre fin à ce crime génocidai re et à l'injustice que subit le peuple palestinien depuis des décennies, et soutenir la cause palestinienne juste". Pour rappel, l'Algérie avait demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, mercredi prochain, afin de donner un effet exécutoire à la décision de la Cour internationale de justice (CIJ), concernant les mesures provisoires imposées à l'occupation sioniste pour ses attaques contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza, et ce, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Immédiatement après avoir reçu les instructions du président de la République, la mission algérienne à New York a entamé d'intenses consultations pour préparer la réunion du Conseil de sécurité concernant la décision de la CIJ. Une réunion restreinte a été tenue, vendredi, à la mission algérienne, en présence du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, et des représentants de la Palestine et de l'Afrique du Sud. A l'issue de cette réunion, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, Amar Bendjama, a participé à une réunion d'urgence du Groupe arabe à New York, où il a informé ses homologues du Groupe arabe de l'intention de l'Algérie de demander la réunion du Conseil de sécurité mercredi prochain à ce sujet. La démarche de la mission algérienne intervient après la décision de la CIJ lors d'une séance tenue vendredi, sommant l'occupation sioniste de prendre des mesures interdisant les actes de génocide contre les Palestiniens et permettant d'améliorer la situation humanitaire dans la bande de Gaza en assurant les besoins humanitaires urgents et massifs des populations.