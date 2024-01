Le Hezbollah libanais a affirmé avoir visé hier «pour la deuxième fois» une base militaire dans le nord d'Israël, en réponse «aux récents assassinats et agressions répétées contre les civils» au Liban et en Syrie. Dans un communiqué, le mouvement de résistance a déclaré avoir ciblé la base de Meron à l'aide «d'un grand nombre de missiles». Le Hezbollah avait déjà annoncé avoir ciblé cette base le 6 janvier, en représailles à l'éliassassinat imputé à Israël du numéro deux du mouvement palestinien Hamas au Liban. Ces dernières semaines, l'entité sioàniste a effectué plusieurs agressions contre des responsables d'Iran et de ses alliés en Syrie et au Liban, alimentant la crainte d'un élargissement du conflit. Samedi, 13 personnes, dont cinq conseillers des Gardiens de la Révolution iraniens, ont été tués à Damas dans une frappe aérienne sioniste, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Le 8 janvier, le Hezbollah a annoncé la mort de Wissam Tawil, décrit comme «un commandant de la force al-Radwan», l'unité d'élite du mouvement. Le 2 janvier, le numéro deux du Hamas, Saleh al-Arouri, et six autres cadres du mouvement palestinien ont été tués dans des frappes de drones sionistes, dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Depuis l'attaque le 7 octobre, les échanges de tirs sont quotidiens à la frontière libanaise entre le Hezbollah et les forces sionistes.