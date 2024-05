Le mouvement de résistance libanais Hezbollah, soutenu par l’Iran, a annoncé avoir tiré hier «des dizaines de roquettes» sur une base israélienne située dans le Golan syrien occupé par l’entité sioniste, en représailles à une frappe sur l’est du Liban. Les combattants du Hezbollah ont lancé «des dizaines de roquettes Katioucha» visant «le quartier général de la division du Golan (...) à la base de Nafah», a déclaré le mouvement dans un communiqué, précisant qu’il s’agissait «d’une réponse à l’attaque de l’ennemi visant la région de la Békaa». Plus tôt, l’Agence nationale d’information libanaise (ANI) a annoncé que trois personnes avaient été blessées avant l’aube dans une frappe israélienne dans l’est du pays, où le Hezbollah est fortement implanté.»Des avions militaires ennemis ont lancé une frappe vers 01H30 sur une usine à Sifri, blessant trois civils et détruisant le bâtiment», a indiqué l’agence. Sifri est située dans la vallée de la Békaa, près de la ville de Baalbek. L’armée sioniste a confirmé que ses avions de combat «avaient frappé un complexe militaire du Hezbollah en profondeur au Liban», désignant l’endroit comme «Safri». Depuis le début de l’agression barbare sioniste contre Ghaza le 7 octobre, des échanges de tirs opposent quotidiennement l’armée sioniste au Hezbollah qui riposte en soutien au mouvement de résistance palestinien. Le Hezbollah vise généralement des positions militaires israéliennes proches de la frontière. Israël riposte par des raids qui visent de plus en plus en profondeur le territoire libanais, et mène des frappes ciblées contre des responsables du Hezbollah. En près de sept mois d’affrontements transfrontalières, au moins 390 personnes sont tombées en martyrs au Liban sous les bombardements de l’assaillant sioniste qui prétend n’ avoir perdu qu’une vingtaine de soldats (11) et de civils (9) sionistes.