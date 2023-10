Le Hezbollah a annoncé hier avoir tiré des «obus d’artillerie et des missiles guidés» sur des positions israéliennes dans un secteur contesté à la frontière entre le Liban et l’entité sioniste, en solidarité avec le Hamas palestinien et son offensive.»La Résistance islamique (..) a attaqué trois positions de l’ennemi sioniste dans (le secteur) des Fermes de Chebaa occupé, à l’aide d’un grand nombre d’obus d’artillerie et de missiles guidés», a annoncé un communiqué du Hezbollah libanais. La formation a effectué ces tirs «en solidarité avec la résistance et le peuple palestiniens», alors que le Hamas a lancé samedi une offensive sans précédent contre l’entité sioniste à partir de la bande de Gaza. En 2006, une guerre dévastatrice l’avait opposé à Israël, faisant plus de 1.200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, des militaires pour la plupart. A la suite du retrait de l’armée israélienne du sud du Liban en 2000 après 22 ans d’occupation, l’ONU a tracé une «Ligne bleue» fixant la frontière entre les deux pays. Plusieurs secteurs situés à la frontière, dont les Fermes de Chebaa, sont illégalement occupés par l’entité sioniste. La Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), déployée dans le sud du Liban, a appelé à la retenue.