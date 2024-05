Le Kenya et la Tanzanie étaient en alerte hier à l’approche d’un cyclone se dirigeant vers leurs côtes de l’océan Indien, au moment où ces deux pays d’Afrique de l’Est vulnérables au changement climatique sont frappés par des inondations meurtrières. Environ 400 personnes ont été tuées en Afrique de l’Est depuis mars et des dizaines de milliers ont été déplacées par les pluies torrentielles qui ont entraîné inondations et glissements de terrain, emporté des maisons et détruit routes et ponts. Le président kényan William Ruto a jugé «terribles» les prévisions météorologiques du pays, qui va affronter le premier cyclone de son histoire, et reporté sine die la réouverture des écoles, prévue demain. Le cyclone tropical Hidaya doit toucher terre au cours du week-end sur les côtes kenyanes et tanzaniennes. Selon William Ruto, le cyclone «devrait provoquer des pluies torrentielles, des vents violents et des vagues puissantes et dangereuses». Au Kenya depuis mars, au moins 210 personnes sont mortes et près de 100 autres sont portées disparues, tandis que 165.000 personnes ont été déplacées, selon les chiffres dugouvernement.» Aucun coin de notre pays n’a été épargné par ces ravages», a résumé le président. «Malheureusement, nous n’avons pas vu la fin de cette période dangereuse», a-t-il ajouté. Le ministère de l’Intérieur a ordonné jeudi à toute personne vivant à proximité de grands cours d’eau ou à proximité de 178 «barrages ou réservoirs remplis ou presque remplis d’eau» d’évacuer la zone dans les 24 heures.