Les imams de France, à leur tête le recteur de la mosquée de Paris, Chems Eddine Hafiz, condamnent fermement les agressions perpétrées par l'entité sioniste à l'encontre du peuple palestinien. «Nous avons condamné la mise en danger, sous toutes ses formes, des civils innocents de toutes les parties, qui paient le prix de cette guerre violant tous leurs droits», confie à L'Expression le Premier imam de l'Hexagone qui insiste qsur l'appel lancé de concert avec ses confrères pour l'arrêt immédiat et la fin des attaques aveugles contre les civils et la libre intervention des secours humanitaires dans ces zones embrasées du Moyen-oOrient que sont la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée.

L'embrasement de ces territoires et le pilonnage aveugle de Ghaza inquiètent au plus haut point les hommes de religions de France. Chems Eddine Hafiz évoque, à ce titre, l'appel à la paix du 26 octobre dernier, organisé et diffusé par la chaîne Bfmtv qui l'avait invité avec le Grand rabbin de France. «Je n'ai pas attendu cette date pour prendre le parti de la paix car, dès le dimanche 8 octobre, j'ai publié un communiqué pour demander que les «armes se taisent», précise néanmoins Chems Eddine Hafiz signalant que par la suite, les 150 imams de la Grande mosquée de Paris ont rappelé, dans leur prêche du vendredi 13 octobre 2023, que «l'islam proscrit, en cas de conflit armé, toute atteinte à l'intégrité physique des populations civiles». La Grande mosquée de Paris se plaçait dans une logique de paix pour cette région du Proche-Orient, tout en «implorant notre Créateur pour la préservation du peuple palestinien» qui souffrait déjà depuis des décennies de l'absence d'un État où il puisse vivre en paix, en sécurité et en toute dignité, aux côtés de ses voisins. «J'ai également demandé à ces imams d'organiser, à la fin des prêches du vendredi, la prière de l'absent pour toutes les victimes civiles», poursuit-il. À l'issue de son intervention sur le plateau de Bfmtv Chems Eddine Hafiz a essuyé des attaques de quelques détracteurs qui l'ont accusé de ne pas défendre la cause palestinienne. Ce à quoi il répond par la négative estimant que ces individus ont transformé ses propos et ont gravement mis en cause sa probité. «je vous invite à revoir cette interview télévisée et à constater que j'ai réclamé en urgence un cessez-le-feu immédiat, la protection des populations civiles, la libération des otages, la levée du blocus de la bande de Gaza et la création d'un État palestinien. J'ai parlé de mes craintes pour la population gazaouie qui est enfermée dans cette prison à ciel ouvert et qui subit des bombardements meurtriers», se défend-il non sans mentionner: «Avec le Grand rabbin, nous avons aussi déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une guerre de religion opposant les musulmans aux juifs. Dans une interview que j'ai accordée à l'hebdomadaire français «Le Point» (n°2672 du 19 octobre 2023, page 69), à la question posée par le journaliste: «La cause palestinienne est-elle devenue la cause de l'islam?», j'ai répondu: «Non, le problème n'est nullement religieux. Ce qui est en jeu, c'est le droit du peuple palestinien. Celui-ci est composé de plusieurs confessions et aspire à vivre sur une terre où sa sécurité est assurée, à l'instar des peuples voisins». commentant ses relations avec le Grand rabin, Chems Eddine Hafiz explique: «Elles sont les mêmes que celles que j'entretiens avec les responsables des autres religions (...) Ce sont des relations de respect qui permettent d'échanger sur les questions d'intérêts communs et de veiller à ce que les Français de diverses convictions religieuses vivent ensemble en toute tolérance. Les responsables des six principaux cultes de France ont d'ailleurs appelé à la fin de la guerre et à ce qu'elle ne soit en aucune manière importée en France.» Chems Eddine Hafiz qui insiste sur le respect de la dignité humaine en toutes circonstances, énumère les mesures prises à la Grande mosquée de Paris depuis le début du conflit du 7 octobre dernier. Il cite la publication, dans un premier temps, d'un communiqué pour l'arrêt des violences. Il dit en outre avoir réuni les imams de la Grande mosquée de Paris afin que le message de paix soit diffusé à travers les prêches à l'occasion des grandes prières du vendredi. «Je préférais que ce message passe ainsi, directement et dignement, plutôt qu'en allant moi-même multiplier des apparitions sur des plateaux de télévision» fait-il savoir à ce propos. La priorité consistait à répondre aux excès de langage, voire aux discours de haine, qui étaient justement diffusés par certains hommes politiques et certains médias. Indique-t-il enfin.

La Grande mosquée de Paris dénonce les actes antimusulmans

Dans un communiqué rendu public, avant- hier, la Grande mosquée de Paris s’est dite « extrêmement préoccupée par la forte montée des actes et des discours portant atteinte à des groupes, des personnes et des biens en raison de leurs appartenances religieuses, quelles qu’elles soient, en France ». L’institution religieuse a demandé aux pouvoirs publics de prendre toutes les dispositions pour lutter contre cette recrudescence « qui met à mal la coexistence religieuse et aggrave dangereusement les tensions dans notre pays, à l’heure du drame insoutenable qui se déroule au Proche-Orient ». La Grande mosquée de Paris, ajoute le même communiqué, a le devoir de s’élever contre l’augmentation des actes et des discours antimusulmans. « Elle dénonce la libération progressive et inquiétante d’une parole essentialiste, stigmatisante, raciste et haineuse contre les musulmans de France ». La Grande mosquée de Paris a constaté que depuis ces derniers jours des propos scandaleux et répréhensibles ont été tenus « par certaines personnalités politiques et médiatiques dans le but de jeter l’opprobre sur nos concitoyens musulmans et de les exclure de la communauté nationale ». Aussi, la Grande mosquée de Paris « étudie toutes les voies de recours contre les propos en question et demeurera résolument engagée pour que chaque citoyen français puisse vivre sa religion en toute sécurité et en toute dignité, dans l’unité nationale », a souligné la même source.