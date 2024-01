Le Sommet du Mouvement des non-alignés, abrité par l'Ouganda, a salué le rôle pionnier de l'Algérie dans la lutte antiterroriste et face aux catastrophes naturelles. Les documents finaux du 19ème Sommet du MNA ont mis également en relief le rôle du président Tebboune en sa qualité de Coordonnateur de l'Union africaine (UA) en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ils ont accueilli la proposition du président Tebboune relative à la création favorablement de l'initiative d ‘'un Fonds africain spécial dédié aux catastrophes dues au changement climatique. Il faut observer que les causes défendues par l'Algérie ont bénéficié de l'appui du groupe du MNA.

En plus d'avoir mis l'accent sur la question du Sahara occidental et la défense du droit des peuples à l'autodétermination, la cause palestinienne a pris, elle aussi, une place dans les documents de Kampala. En effet, les membres du MNA ont appelé, dans le communiqué final du Sommet, à intensifier les efforts pour que l'Etat de Palestine obtienne la qualité de membre à part entière de l'ONU, une revendication pour laquelle le président de la République n'a eu de cesse de plaider. Les membres du MNA ont aussi condamné l'agression sioniste contre le peuple palestinien. Ils ont, dans ce sens, appelé à une action d'urgence pour faire cesser l'agression et le déplacement forcé des Palestiniens et assurer l'acheminement des aides humanitaires vers la bande de Ghaza.

Comme un écho au plaidoyer de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne à l'ouverture du Sommet des non-alignés, des participants à ce rendez-vous ont pointé du doigt l'entité sioniste qui poursuit son génocide à Ghaza. Le discours du président Tebboune à Kampala a suscité des adhésions parmi les présents au Sommet dont les travaux se sont poursuivis hier. parmi ces voix, nous retrouvons encore une fois, celle de l'Afrique du Sud. Le pays de Nelson Mandela semble ainsi ne rater aucune tribune pour condamner la barbarie israélienne et porter haut la cause de la Palestine. Preuve en est que Prétoria a déposé plainte contre Tel- Aviv auprès de la Cour de justice internationale (CIJ). Au Sommet du MNA, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a appelé à l'arrêt immédiat de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza.

M. Ramaphosa a déclaré que l'agression sioniste contre la bande de Ghaza démontrait l' «incompétence» des Nations unies, en particulier du Conseil de sécurité, où les Etats-Unis ont utilisé leur droit de veto contre un certain nombre de résolutions, critiquant l'entité sioniste. «Nous devons établir un système juste et équitable de gouvernance mondiale, capable de répondre à tous les besoins dans les situations de menace et de préjudice», a-t-il ajouté, avant d'appeler à l'arrêt immédiat de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza.

Le président sud-africain a souligné que son pays «oeuvrait pour empêcher les forces d'occupation de commettre de nouveaux crimes contre les Palestiniens».

Pour sa part, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a appelé, samedi, le MNA, à «user de son poids politique pour intensifier la pression internationale en faveur d'un cessez-le-feu à Ghaza, afin de permettre la reprise des opérations de secours humanitaires». Le ministre Nabil Ammar a affirmé que la juste cause palestinienne reste en tête des priorités du mouvement jusqu'à ce que justice soit faite en Palestine, en restituant au peuple palestinien sa terre et en instaurant un Etat souverain indépendant sur toute sa terre et avec El- Qods pour capitale.

Le diplomate tunisien a réaffirmé la «ferme condamnation» de la Tunisie de la poursuite de l'agression sioniste à Ghaza, soulignant que «la stabilité dans la région demeure dépendante d'une solution juste, globale et durable qui met fin à l'occupation en Palestine et dans le reste des territoires arabes occupés».

Il a mis en avant la volonté de la Tunisie de poursuivre son implication positive et active dans les différents espaces d'appartenance, y compris dans le Mouvement des non-alignés, partant de son attachement, en tant que membre fondateur, à ses principes de référence. De son coté, le vice-président cubain, Salvador Valdés, a indiqué que l'humanité était témoin, depuis le 7 octobre, «de l'un des actes de génocide les plus horribles jamais enregistrés dans l'histoire», en référence à ce qui se passe à Ghaza, où l'armée d'occupation sioniste mène une agression sauvage. «Comment les pays occidentaux qui prétendent être civilisés, peuvent-ils justifier le meurtre de femmes et d'enfants à Ghaza, les bombardements aveugles d'hôpitaux et d'écoles, et la privation de nourriture et d'eau potable?», s'est indigné le président cubain. Pour rappel, le président Tebboune avait appelé, dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, à renouveler l'engagement vis-à-vis des principes fondateurs du MNA.