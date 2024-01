L'Algérie a démenti formellement des allégations «dénuées de tout fondement», relayées par un prétendu site de l'Alliance des Etats du Sahel et faisant part d'une initiative algérienne sur la résolution de la crise au Mali, à l'occasion du sommet du MNA se tenant à Kampala, indique samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Un prétendu site de l'Alliance des Etats du Sahel a relayé des allégations dénuées de tout fondement attribuant de manière mensongère à l'Algérie une initiative sur le Mali à l'occasion du Sommet des pays non-alignés se tenant à Kampala», lit-on dans le communiqué. «Selon ce site, l'Algérie aurait introduit dans le document final du Sommet des dispositions se rapportant à l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger», ajoute le texte.A ce titre, le ministère note que «la délégation algérienne dément formellement avoir pris une telle initiative. Tout ce que le document final de Kampala comprend comme langage à propos de la crise malienne a été adopté depuis la réunion ministérielle de Bakou» du MNA. Ce langage appartient en propre au Mouvement des non-alignés et l'Algérie n'est intervenue à aucun moment dans sa formulation», a conclu le communiqué.