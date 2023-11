Le régime marocain du Makhzen n'a pas osé interdire les manifestations du peuple marocain en soutien au peuple palestinien durant les premiers jours de bombardement et de génocide perpétrés par l'entité sioniste barbare et criminelle.

L'enjeu était très délicat et la situation était très dangereuse quant à un dérapage qui allait plonger le Maroc dans une véritable spirale de violence et de chaos. La normalisation éhontée qui a été annoncée en grande pompe par le Makhzen en allant jusqu'à la présenter comme une grande victoire avec l'entité sioniste, est complètement «écartée» de la scène politique marocaine pour le moment. La situation à Ghaza oblige et le Makhzen ne veut pas se montrer plus lâche qu'avant face à des populations marocaines qui appellent à couper les relations avec l'entité sioniste.

Mais cela n'a pas empêché le régime marocain du Makhzen de maintenir d'une manière subtile la répression et le recours à la force musclée pour interdire les manifestations de soutien au peuple palestinien à Ghaza, comme c'était le cas pour la manifestation qui s'est déroulée, il y a de cela trois jours à Oujda et qui a été réprimée par la police marocaine.

Le Makhzen est dans de sales draps, d'un côté, il y a une grande partie des Marocains qui demandent de rompre les relations avec l'entité sioniste et de l'autre côté, le régime du Makhzen ne peut pas remettre en cause les accords d'Abraham qui ont été signés avec une ostentation sans précédent sur le plan médiatique. La manifestation populaire des populations de Oujda a été caractérisée par la levée de slogans et de mots d'ordre qui exigeaient à ce que le régime marocain du Makhzen se démarque de la logique de la normalisation avec l'entité sioniste.

Les manifestants qui ont marché dans les grandes rues d' Oujda ont appelé à déchirer les accords de la honte et apporter un soutien fort et clair au peuple palestinien et dénoncer le génocide commis par les néo-nazis en Palestine. Ces slogans ont dérangé le régime marocain du Makhzen, il est mis dans une posture le montrant comme responsable de ce qui se passe en Palestine à cause de ses positions le moins que l'on puisse dire de trahison en normalisant avec les criminels qui tuent en plein jour des enfants et des femmes sans que la communauté internationale ne bouge le petit doigt. Le régime marocain du Makhzen est en train de créer un fossé entre les forces de sécurité et le peuple marocain. Durant la manifestation qui a eu lieu à Oujda, des altercations et des échauffourées se sont déclenchées entre les manifestants et la police marocaine. C'est le cas de l'arrestation de Wassal Eddabla qui portait le keffieh et sa réaction à chaud à l'adresse du policier qu'il a arrêté en déclarant: «Quelle menace à la sécurité représente le keffieh?» Le policier lui a répondu en soulignant: «Vous semblez être une personne éduquée, alors il n'est pas nécessaire de perturber notre travail. Nous avons des instructions à suivre, et je ne suis pas opposé à la Palestine, je ne fais ue faire respecter la loi», a-t-il déclaré.

Le régime marocain du Makhzen est dans une situation délicate et vulnérable sur le plan politique. Même les forces de sécurité affichent leur soutien sans ambages au peuple palestinien en dénonçant les massacres et les génocides perpétrés par l'entité sioniste.

La normalisation avec l'entité sioniste va mener le Makhzen vers une crise qui risque de provoquer une sérieuse explosion politique du Maroc dont le peuple ne peut plus accepter la honte et la trahison qui impactent le pays.

Le Makhzen s'attaque maintenant aux jeunes qui investissent les stades pour exprimer leur soutien indéfectible au peuple palestinien et dénoncer l'accord de normalisation avec l'entité sioniste.

Le stade «Complexe Mohammed V», a vu une offensive répressive de la part de la police marocaine contre des supporters qui ont été victimes d'une fouille forcée allant jusqu'à leur «confisquer les drapeaux palestiniens et les keffiehs noirs à leur arrivée au stade «Complexe Mohammed V» à Casablanca, attestent les médias marocains qui activent sur les réseaux sociaux pour échapper à la censure et l'interdiction tous azimuts.