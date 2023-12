Le Conseil de sécurité de l'ONU, sous le feu de vives critiques, était à la manoeuvre, hier soir, pour voter une résolution proche de celle bloquée, voilà dix jours, par le veto américain. Le texte appelle, en effet, à une «cessation urgente et durable des hostilités» à Ghaza, après que l'administration Biden, passablement inquiète de la colère grandissante chez son électorat démocrate, ait montré quelque «signe d'impatience». Depuis quelques jours, Washington et ses émissaires auprès du gouvernement Netanyahu, préconisent un «ralentissement» des bombardements sauvages de l'aviation sioniste contre la population martyre de Ghaza, également attaquée sur le front terrestre où des carnages sont observés quotidiennement. En brandissant le veto, le 9 décembre dernier, après la sortie inédite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, bouleversé par l'ampleur de la barbarie sioniste, Washington aura conforté son «allié» sioniste et son plan de génocide envers le peuple palestinien.

Il a fallu que l'Assemblée générale vienne à contre-courant de ce blocage et adopte, lors d'une réunion spéciale deux jours plus tard, la même résolution sur un «cessez-le-feu humanitaire immédiat» par 153 voix pour, 10 contre et 23 abstentions, sur les 193 États que compte l'ONU pour qu'une nouvelle approche du Conseil de sécurité ait lieu. Mais en quoi la situation est-elle différente et peut-on croire que Biden suivra l'exemple d'Obama? Dès le 7 octobre, il a multiplié les déclarations en faveur de l'agression sioniste, réclamant au Congrès 14 milliards de dollars pour soutenir les bombardements criminels qui ont tué près de 20 000 martyrs dont une majorité d'enfants et de femmes et en blessant plus de 50 000. Les États-Unis ont envoyé, la semaine dernière, 70 000 obus pour renforcer l'agression terrestre et parachever le génocide en cours, détruisant aussi bien les écoles que les hôpitaux. Si le nouveau texte propose «une cessation urgente et durable des hostilités pour permettre un accès sans entrave de l'aide humanitaire dans la bande de Ghaza», le plan de Netanyahu et de ses alliés est bien de continuer l'agression jusqu'à l'accomplissement du nettoyage ethnique dont rêve le sionisme pour s'emparer des territoires palestiniens illégalement occupés.

Dans ces conditions, parler de la solution à deux États en faisant abstraction de la colonisation effrénée des territoires et des exactions subies par les Palestiniens devient un marché de dupes. Pour amadouer le parrain du sionisme, dont le veto a été brandi par deux fois face à cinq projets de résolution, la nouvelle résolution ne semble pas de nature à rendre justice aux dizaines de milliers de victimes d'une occupation coloniale sioniste, usant de tous les stratagèmes, pour parvenir à ses fins, quitte à «perdre le soutien de la communauté internationale» comme le redoute l'administration Biden.