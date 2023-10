L'attaque de Jacques Attali, essayiste et conseiller spécial du président français François Mitterrand, contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou sur la chaîne Europe 1 en date du 22 octobre, le qualifiant de criminel de guerre, exprime-t-il le refus des adeptes du «pouvoir mondial» de voir la guerre à Ghaza échapper à tout contrôle? La guerre ouverte au Moyen -Orient aura de grandes conséquences sur le monde. Sont-ils conscients des effets dévastateurs qu'elle peut produire sur leur pouvoir?

Certainement.

De la Guerre et ses conséquences

La guerre ouverte deviendra inévitable si Israël met en oeuvre son plan de déplacement des populations de Ghaza vers le Sinaï d'un côté ou procédera à une purification systématique des Palestiniens comme elle a toujours voulu le faire. L'entrée en guerre de Hezbollah, de l'Iran, de la Syrie, de l'Irak, et probablement de l'Égypte vont donner aux évènements une autre dimension.

Cette situation de guerre mobilisera inévitablement l'armée américaine qui sera obligée de concentrer ses efforts sur cette région et tourner le dos d'une certaine façon à l'océan Pacifique. Conséquence de quoi, son encerclement de la Chine connaîtra un relâchement certain. La Corée du Sud et le Japon, ses alliés historiques ne lui seront pas d'un grand apport, car ils seront neutralisés par la Corée du Nord de Kim Jong-un.

Ça sera le moment propice pour la Chine de déclencher l'assaut contre les Iles Taïwan, après l'exercice Joint Sword, pour les réinsérer dans son géron national. Et à la Russie d'en finir avec l'Ukraine qui est en train d'être abandonnée à son sort.

L'Inde, pour sa part, sera bloquée dans sa volonté de s'impliquer par le Pakistan avec qui elle est en conflit depuis 75 ans et l'Indonésie, certes amie, mais dont la population obligera le gouvernement à se positionner avec les Palestiniens qui vivent une vraie purification.

L'Europe, quant à elle, sera paralysée par une sorte de guerre civile. Des mouvements de masses verront le jour sous l'impulsion aussi bien de l'extrême gauche que de l'extrême droite. Les populations d'origines étrangères vivront une agitation certaine, avec des possibilités d'affrontements entre juifs et musulmans.

Ses efforts de soutien à la guerre seront, eux, éparpillés entre le Moyen-Orient et l'Ukraine.

Des pays de l'Europe de l'Est à l'exemple de la Hongrie et de la Slovaquie se repositionneront de nouveau avec la Russie, d'autant plus qu'ils n'ont pas respecté la politique de sanction contre elle. D'autre pays africains autres que le Mali, le Burkina Faso et le Niger connaîtront des coups d'État, en premier, le Cameroun et le Nigeria. Des gouvernements panafricanistes hostiles à l'impérialisme occidental s'imposeront partout sur le continent.

Au nord du continent, le peuple marocain ne restera pas dans l'expectative face aux massacres des Ghazaouis. Écrasés par la peur et la propagande chérifienne, des mouvements populaires vont surgir et secoueront le Makhzen qui tentera, avec l'assistance sioniste de souder son front interne en attaquant d'une manière massive le Sahara occidental, avec des débordements sur les territoires algériens. La tentative de faire bouger leurs agents en Kabylie sera un échec. La population l'étouffera dans l'oeuf. Au Sud, la population touarègue se placera du côté de l'ANP pour faire face au plan des services français d'introduire des groupes d'Azawad, sous leurs contrôles, sur la terre algérienne.

Le système monarchique marocain connaîtra sa fin et une république populaire en gestation émergera sur les traces du combat de Abdelkrim El-Khattabi et de Mahdi Ben Barka.

En guise de conclusion

Pour tout cela, nous dirons que Benyamin Netanyahou, originaire de Lituanie, sera l'allié objectif des Chinois et des Russes, mais aussi, du nouvel ordre mondial qui sera irréversible. Son aveuglement criminel le conduira à une chute terrible.

Face à la guerre d'Ukraine, au conflit de Taïwan, au génocide israélien à Ghaza, le scénario probable est que l'arme nucléaire connaîtra une utilisation trop limitée, qui ramènera tous les belligérants à la table des négociations.

Le pire scénario est le déclenchement de la vraie guerre mondiale. Les deux guerres, précédentes, étaient des guerres européennes avec des débordements en dehors du Vieux Continent.

Le meilleur scénario pour l'humanité est que l'attaque contre Ghaza cesse, et la solution des deux États remise sur la table avec toutes les garanties qu'il faut. Y a-t-il encore des sages pour privilégier la paix? Espérons que nous aurons encore le temps pour le savoir.