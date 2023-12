Dans le petit territoire de Ghaza, auquel l'entité sioniste qui imposait un blocus total depuis presque 17 ans a ajouté, au lendemain du 7 octobre, un siège féroce en empêchant l'accès à l'eau, à la nourriture, au carburant et pour finir aux soins élémentaires, l'agression fasciste a poussé 1,9 million de Palestiniens fuyant leur maison à se réfugier dans des zones prétendument sûres. Mais ces 85% de la population de Ghaza sont désormais sous les bombardements sauvages de l'aviation sioniste depuis plus de deux semaines, preuve que les assurances sionistes sont rien d'autres que des mensonges et des fourberies à répétition. Le veto américain au Conseil de sécurité de l'ONU a démontré au grand jour le poids et le rôle du lobby sioniste non seulement aux Etats-Unis mais dans tous les pays occidentaux, sinon même dans certains pays d'Afrique et d'Asie, sans compter les pays arabes normalisés au silence assourdissant.

Netanyahu a obtenu de l'administration Biden carte blanche pour poursuivre le génocide programmé depuis longtemps pour s'emparer des territoires palestiniens occupés, l'expansionnisme des différents gouvernements sionistes n'ayant jamais été rassasié et leur prétention à «annexer» des terres syriennes, libanaises, jordaniennes et palestiniennes n'empêchant nullement leur mentor de faire avancer les pions de la normalisation dans les pays du Golfe, entre autres. Sauf que l'agression actuelle a creusé un immense fossé entre la prétendue situation d'une entité sioniste «assiégée» et «menacée» par les pays arabes et sa véritable nature colonialiste. La communauté internationale qui avait longtemps été dupe de ce discours biaisé découvre avec stupéfaction les tenants et les aboutissants du sionisme en terre palestinienne et cela se fait même au détriment du parrain américain dont la crédibilité est gravement compromise par les évènements actuels et son soutien inconditionnel à un sionisme qui ressemble fort au nazisme et à l'apartheid.

Au-delà du carnage effroyable que l'aviation et les forces terrestres sionistes sont en train d'accomplir à Ghaza, le spectre d'une extension du conflit dans toute la région du Moyen-Orient devient de jour en jour plus réel. Si Washington y voit jusqu'à l'obsession l'ombre de l'Iran qui taraude aussi l'entité sioniste, le fait est que des mouvements de résistance à l'oppression expansionniste, se sont levés en Irak, au Liban et au Yémen pour exprimer leur légitime solidarité avec la population palestinienne de Ghaza et ses martyrs en majorité des enfants et des femmes tandis que face à tant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, les donneurs de leçon habituels en matière de droits de l'homme et de droit international se révèlent tristement sourds et muets.