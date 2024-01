Au lendemain des frappes de drone contre des bases américaines à Al-Tanf et Rukban, près de la frontière avec la Jordanie, frappes qui auraient tué trois militaires américains et blessé trente quatre autres, la tension est montée d'un cran dans la région moyen-orientale où l'entité sioniste poursuit ses exactions quotidiennes envers la population palestinienne martyre de Ghaza. Revendiquée par une nébuleuse dénommée «Résistance islamique en Iran», cette attaque, dans un contexte régional déjà explosif, a suscité la réaction immédiate de Washington.

«N'ayez aucun doute: nous allons faire rendre des comptes à tous les responsables, quand et comme nous le voulons», a déclaré le président américain Joe Biden qui a évoqué une frappe visant les troupes américaines «basées dans le nord-est de la Jordanie, près de la frontière syrienne». Il a accusé «des groupes de combattants radicaux soutenus par l'Iran opérant en Syrie et en Irak». La Jordanie a aussitôt rejeté toute référence à son territoire, dénonçant «une attaque terroriste contre une position avancée à la frontière avec la Syrie», tandis que l'Iran a catégoriquement réfuté hier toute implication dans cette attaque.

Le bilan de ces dernières frappes est le plus lourd depuis que des groupes armés ont commencé, au lendemain de l'agression sioniste contre Ghaza, le 7 octobre dernier, à effectuer des tirs de roquettes et des frappes de drones contre les troupes américaines et celles de la coalition internationale. Le drone meurtrier a atteint la «Tour 22», une base logistique de l'armée américaine située entre la Jordanie et la Syrie, face à la zone de Rukban, et qui recèle 350 soldats et officiers de l'armée de terre et de l'air de Washington, ayant des missions de soutien au sein de la coalition internationale mobilisée, du moins officiellement, contre le groupe Etat islamique. Conséquence évidente de l'agression sioniste contre Ghaza, il y a eu plus de 150 attaques de drones et de roquettes tant en Irak qu'en Syrie ciblant les présences étrangères, principalement occidentales et dont la motivation première est d'agir en solidarité avec la population palestinienne de Ghaza. Hier, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a soutenu que l'Iran «n'est pas impliqué dans les décisions prises par les groupes de résistance sur la manière avec laquelle ils soutiennent la nation palestinienne» avant d'ajouter que son pays «ne souhaite pas l'expansion du conflit» dans la région moyen-orientale. Mais c'est bien ce que recherchent, à tout prix, le gouvernement Netanyahu et les colons extrémistes qui ont déjà tenté, mais en vain, d'embraser toute la région afin d'en tirer des dividendes expansionnistes.

A Washington, l'administration Biden est entre le marteau et l'enclume et il semble bien qu'en définitive, le président américain ne continue à donner des gages au sionisme malgré la forte mobilisation des électeurs démocrates hostiles à sa position inconditionnelle.