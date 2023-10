Les femmes, les enfants et les civils innocents ont subi une nouvelle pluie de missiles de l'occupant israélien. La nuit de vendredi a été apocalyptique pour Ghaza totalement coupée du monde. Un acharnement sans précédent aux contours d'un génocide à huis clos. L'état de siège imposé par l'armée sioniste depuis maintenant trois semaines a pris dans la nuit du vendredi à hier une nouvelle tournure.

En plus de la suspension de l'eau, l'électricité, et du manque de médicaments, et des aides au compte-gouttes Ghaza a connu un blocage du réseau internet et des communications. L'onde de choc des bombardements qui se sont intensifiés, a secoué les Algériens. «Silence! On extermine les Palestiniens», C'est en ces termes qu'a dénoncé, Abou Djerra Soltani l'ex- leader du Hamas, le silence de la communauté internationale et des pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël, face au génocide perpétré contre les populations palestiniennes. «Les Palestiniens sont en train de subir un holocauste» a-t-il encore dénoncé, lors d'un point de presse animé à l'occasion d'un sit-in organisé devant le siège du parti à Alger, en soutien et en solidarité avec les Palestiniens. «Je suis modéré dans la plupart de mes positions sauf pour deux causes, l'Algérie et la Palestine, où je suis extrémiste et je suis partisan de cette pensée de Nahnah», a-t-il souligné, faisant ainsi allusion à prôner la lutte armée contre l'entité sioniste. D'ailleurs, un étendard où l'on pouvait lire, ‘'Déluge d'El Aqsa ‘' a été déployé sur place. Les deux drapeaux, algérien et palestinien, ont été brandis par les participants à ce rendez-vous ayant été marqué par une forte présence féminine. De nombreuses figures du parti, des militants et des partisans du parti islamiste du défunt Mahfoud Nahnah ont pris part au sit-in, sous la conduite du chef du parti, Abdelali Hassani Cherif. Après avoir réitéré l'inébranlable position de l'Algérie envers la cause palestinienne, celui-ci a, durant son allocution prononcée à l'occasion, appelé les autorités algériennes à redoubler d'efforts diplomatiques en faveur d'une coalition internationale de soutien pour mettre fin à l'agression et lever l'état de siège imposé à Ghaza». Un peu plus tôt dans la journée, les membres du bureau exécutif du parti avaient annoncé avoir tenu une réunion d'urgence dédiée à suivre l'évolution de la situation en Palestine occupée et dans la bande de Ghaza. Un communiqué sanctionnant ladite rencontre a souligné «le génocide systématique commis par l'entité sioniste contre les civils depuis le début de la bataille». «L 'opération Déluge d'Al Aqsa a terrorisé l'État hébreu, protégé par les forces et les puissances mondiales et bénéficiant d'une immunité au-dessus du droit international humanitaire» ont dénoncé les rédacteurs du même document. En conséquences, les membres du bureau exécutif ont émis certaines positions. «Nous condamnons l'escalade barbare et l'agression brutale dans les termes les plus forts de condamnation et de rejet et nous appelons à l'activation immédiate des résolution de l'Assemblée générale des Nations unies pour mettre fin à l'agression» a-t-on davantage pu lire dans ledit document.

La nécessité «d'ouvrir définitivement le point de passage de Rafah pour la réception des blessés, acheminer les aides humanitaires et porter secours à nos frères de Ghaza», a été également soulignée dans le même communiqué.