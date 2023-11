Le Mufti général d'El Qods et de Palestine, Cheikh Hussein, a salué la position «immuable et intrinsèque» de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et de la lutte de son peuple pour la liberté et l'indépendance. Dans une déclaration à la Radio nationale, diffusée lundi, Cheikh Hussein a tenu à remercier le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et tout le peuple algérien, pour «la position immuable et intrinsèque en faveur du peuple palestinien et de sa cause depuis ses débuts», affirmant que «l'Algérie, dirigeants et peuple, partage notre espoir en la liberté et l'indépendance auxquelles aspirent nos compatriotes palestiniens, et qui se réalisera dans un avenir proche, si Dieu le veut». Evoquant la situation dans la bande de Ghaza en raison de l'agression sioniste barbare et des tragédies humanitaires qu'elle a engendrées, le Mufti général a appelé à une mobilisation arabo-musulmane et internationale «pour la vie à Ghaza», en fournissant les aides nécessaires à ses habitants qui résistent sur leur terre,»faisant face à un crime contre l'humanité perpétré par l'occupation sioniste au su et au vu du monde entier», avec des milliers de morts dont 73% sont des enfants.