Le Nicaragua a demandé à se joindre à la saisie par l’Afrique du Sud de la Cour internationale de justice contre l’entité sioniste, a annoncé jeudi la plus haute juridiction de l’ONU, Managua invoquant des «intérêts de nature juridique» dans l’affaire. Le pays d’Amérique centrale avait annoncé le mois dernier son intention de se joindre à la saisie de la CIJ par l’Afrique du Sud .Soutien de longue date de la cause palestinienne, Pretoria accuse l’entité sioniste d’avoir violé la Convention des Nations unies sur le génocide de 1948 par sa campagne militaire à Ghaza, ce que la CIJ, basée à La Haye, a confirmé jeudi.»Dans sa demande d’autorisation d’intervenir, le Nicaragua déclare qu’il a des intérêts de nature juridique qui découlent des droits et obligations imposés par la Convention sur le génocide à tous les Etats parties», déclare la CIJ. Managua indique que sa décision découle du «caractère universel à la fois de la condamnation du génocide et de la coopération requise afin de libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux», indique le tribunal dans un communiqué.