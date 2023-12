La lutte contre le terrorisme au Niger s'est soldée par la neutralisation d'une vingtaine de terroristes par des frappes menées par l'aviation militaire nigérienne dans «la localité de Bishnanan relevant de la région de Tillabéry (ouest), et à la frontière avec le Burkina Faso», a déclaré l'armée nigérienne dans son bulletin d'information. L'armée nigérienne a annoncé que «Les frappes aériennes menées avec grand succès sur ces localités ont permis de neutraliser une vingtaine de terroristes et de détruire une quantité importante de la logistique de l'ennemi», et d'ajouter «la surveillance permanente de l'espace aérien a permis aux vecteurs de l'armée de l'Air du Niger, en collaboration avec les vecteurs des pays amis partenaires, d'observer des regroupements de terroristes dans la localité de Bishnanan et à la frontière avec le Burkina Faso», lit-on dans le bulletin d'information de l'armée nigérienne. Le communiqué de l'armée nigérienne a souligné aussi que «plus de 40 terroristes neutralisés, et une dizaine d'autres blessés par l'aviation nigérienne, dans les secteurs de Goni et de Kokolo, relevant de la région de Tillabéry à l'ouest du pays», rappelle-t-on. L'enjeu sécuritaire constitue un véritable défi pour e gouvernement nigérien qui fait face une recrudescence des actes terrorises par des groupes terroristes. Ibrahim Yahaya Ibrahim, analyste principal à l'International crisis group qui suit les développements de la situation sécuritaire au Niger, déclare que le regain d'attaques terroristes au Niger s'explique par «la pression que subissent les groupes armés qui étaient jusque-là retranchés dans la zone des trois frontières. Depuis plusieurs semaines, il y a eu un déploiement de 1.200 soldats tchadiens qui sont engagés dans des opérations antiterroristes. Ces opérations pourraient avoir limité les marges de manoeuvre de certains groupes dans cette zone et les auraient poussés à chercher plus d'espace de l'autre côté de la rive. D'où cette poussée plus à l'est, vers la zone d'Inates, de Banibangou, de Tillia et jusqu'à Tassara», a-t-il attesté. Le retrait forcé de la France qui a été exigé par les militaires nigériens est aussi pour beaucoup dans ce regain des attaques terroristes. Certaines sources sécuritaires nigériennes parlent d'instrumentalisation desdits mouvements et groupes terroristes par les services de renseignements français et de la CIA dans le but de jouer les trouble-fêtes aux nouveaux responsables politiques qui gouvernent le Niger. D'ailleurs, cette hypothèse a été défendue par plusieurs experts européens qui ont vu dans le retrait de la France une «erreur stratégique» qui fait perdre à l'Occident sa puissance et sa mainmise dans le Sahel face à la Russie qui commence à gagner de plus en plus de l'estime et de présence dans les pays subsahariens.

A ce propos, cette montée d'attaques terroristes s'explique par le déploiement massif des «mercenaires dans la région du Sahel, cela relève d'abord d'une autre des hypothèses. Car jusque-là, du côté du Sahel central, on n'a rien vu qui confirme de façon concordante la présence de ces mercenaires venus de Libye», a mentionné l'analyste et l'expert du Sahel, Ibrahim Yahaya Ibrahim. Le Niger constitue l'enjeu majeur au sein du Sahel en termes de stabilité sécuritaire de la région. Les richesses dont dispose la région du Sahel, donne au Niger un statut d'un pays source de convoitise par excellence par les puissances occidentales qui voient dans le Niger que ce qu'il renferme comme ressources naturelles;

Le terrorisme et la prolifération des groupes terroristes dans la région du Sahel en général et le Niger en particulier se confondent avec la multitude des intérêts qui se recoupent entre les puissances occidentales qui veulent s'emparer des richesses de la région quitte à fdaire de cette dernière une véritable poudrière.

L'expert en sécurité du Sahel, Bakary Traoré, a souligné à propos de ce regain des attaques terroristes en le rattachant à sa véritable matrice en déclarant que «La guerre est un business et certains mercenaires ou autres seigneurs de la guerre sont dans une logique d'alimenter ces groupes terroristes. Et concernant la provenance des motos, souvent les Etats africains par manque de coordination au niveau des renseignements peuvent contribuer à alimenter ces réseaux», A-t-il précisé, l'expert du Sahel, Bakary Traoré